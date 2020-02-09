Взойдет загадочная «снежная» луна над Россией в воскресенье

Ожидается очень эффектное полнолуние. Но суперлунием предостоящее явление эксперты называть не спешат.

В полнолуние лучше не делать генеральной уборки, чистота надолго не задержится

9 февраля жители России смогут наблюдать «снежную» Луну. Так называют полнолуние в феврале. Это будет одно из самых эффектных полнолуний в году, так как Луна сильно приблизится к Земле. Но называть «снежную» Луну 2020 года суперлунием эксперты не спешат.

Суперлунием неформально называют астрономическое явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря этому с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

Термин впервые использовал астролог Ричард Нолле в 1979 году в журнале гороскопов. Астрономы этот термин не используют, поэтому научного определения «суперлуния» не существует.

Тем временем фотографы-любители по всему миру делятся фотографиями Луны за день до полнолуния. Выглядит она действительно очень эффектно.