Убил 6-месячного сына ударами по голове из ревности к жене пьяный отец в Ульяновской области

Его судили за убийство малолетнего с особой жестокостью. Приговором суда отцу-извергу назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд отправил отца-изверга в колонию строго режима

В Ульяновской области мужчина осужден за убийство малолетнего сына, сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами СКР по Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю р. п. Цильна Ульяновского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.«в,д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Следствием и судом установлено, что 14 мая 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Пионерской р. п. Цильна, в ходе ссоры с супругой на почве ревности несколько раз ударил полугодовалого мальчика по голове, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения.

По результатам рассмотрения данного уголовного дела коллегия присяжных заседателей единогласно признала мужчину виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.