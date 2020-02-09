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Снег с дождем сменится морозом и порывистым ветром в Бердске

15:15 09.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В МЧС в связи с изменением погоды в ночь на 10 февраля прогнозируют обрушение крыш из-за скопившего снега и ухудшение дорожной обстановки на бердском участке федеральной трассы Р-256.

Снег с дождем сменится морозом и порывистым ветром в Бердске
Снег и наледь на крышах опасны для пешеходов в Бердске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки в Новосибирской области ожидается ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами гололедные явления, по западу местами небольшой снег, днем переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь.

На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.  Ночью ожидается похолодание -8, -13°C, местами до -19°C, днём -8, -13°C, местами до -19°C. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске в ночь на понедельник подморозит до минус 7 градусов. А 10 февраля столбик термометра опустится до -10. Ночью завтра возможен 20-градусный мороз. 11 февраля — до минус 15-ти. Но далее вновь потеплеет.

— Возрастает риск обрушения кровель зданий и сооружений в связи с высокой снеговой нагрузкой. Сохраняется риск травматизма людей, связанный с гололедицей на дорогах городов и населенных пунктов области. Снег и гололедица на дорогах будут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и способствовать возникновению ДТП, связанных с ухудшением видимости на дорогах, а также неправильным выбором скоростного режима. Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс, — предупредили в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, на 10-километровом бердском участке «Чуйского тракта» есть опасные места:

— Р-256 с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км (Бердск, протяженность 0,165 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— Р-256 – с 32,398 км по 32,569 км, (Бердск, протяженность 0,18 км, опасный поворот);

— Р-256  – с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км (Бердск, протяженность 0,693 км, опасный поворот).

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