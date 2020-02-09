Подруги обзавидуюся: Сдает себя напрокат за 4000 рублей молодой человек в Новосибирске

В прайс включены букеты от тайного поклонника на работу, романтические SMS, встреча с работы на дорогом автомобиле, ужин в ресторане, эскорт-услуги и совместные селфи.

Житель Новосибирска предлагает услуги парня напрокат за четыре тысячи рублей

Житель Новосибирска придумал оригинальный способ заработка. Он предлагает себя в качестве парня напрокат. Свои услуги молодой человек оценил в 4000 рублей, разместив объявление в Instagram. «Всё зависит от вашего бюджета», многозначительно подчёркивает сибиряк в описании.

Идею предприимчивый новосибирец позаимствовал у москвичей. По его словам, в столице такой бизнес широко практикуется.

В прайс включены букеты от тайного поклонника на работу, романтические SMS, встреча с работы на дорогом автомобиле, ужин в ресторане, эскорт-услуги и совместные селфи. По словам предпринимателя, такая услуга будет актуальна для девушек, которых третируют расспросами о второй половинке.

«Если ты одинока, у тебя нет второй половины, а друзья/семья/коллеги замучали вопросами «Почему ты до сих пор без парня?», то звони нам!», — объясняет предприимчивый новосибирец.

В аккаунте нет фотографий того самого «парня напрокат», зато есть несколько постов с дорогими автомобилями, аксессуарами и цветами. Услуга появилась совсем недавно — первые посты опубликованы всего четыре дня назад. За это время аккаунт новосибирца набрал 190 подписчиков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», молодой бердчанин нашел необычный способ заработать онлайн. Он демонстрирует части своего тела и игры с ними за деньги. Спрос неплохой: за месяц он зарабатывает до 150 тыс. рублей.