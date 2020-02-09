Насиловал падчерицу на протяжении 10 лет сожитель ее матери в Сочи

Девушка пришла в полицию, когда отчим стал «изучать анатомию» с младшей 8-летней сестрой — его родной дочерью. Правоохранители выясняют, знала ли мать о происходящем в их семье. СК возбудил уголовное дело и задержал педофила.

Отчима подозревают в изнасиловании девочки

В Сочи о многолетних домогательствах 38-летнего отчима к падчерице узнали правоохранительные органы в начале 2020 года. 18-летняя девоушка сама пришла в полицию и заявила, что больше 10 лет терпит насилие со стороны неродного отца.

— Он стал относиться ко мне как ко взрослой, когда я была еще совсем маленькой, — рассказала полицейским девочка и уточнила, в какие «игры» с ней играл тогда еще мамин сожитель, передает КП.

Девочка добавила, что за это продолжительное время мама успела родить от него ребенка. Даже, когда беременная женщина находилась в роддоме, мужчина удовлетворял свои сексуальные желания именно с падчерицей. А когда подросла родная дочь, стал «изучать анатомию» и с ней.

— Я терпела домогательства, пока этот изверг не стал приставать к сводной сестре – к своей родной дочке. Ей же всего восемь лет, — возмущенно, сквозь, слезы выдавала уже совершеннолетняя местная жительница стражам порядка.

Полицейские провели проверку и задержали мужчину. Он не стал сопротивляться и признался в содеянном. Дальше в ситуации стали разбираться следователи.

— В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Сочинцу предъявили обвинение, в настоящее время он заключен под стражу на время расследования, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Правоохранители уточняют, какую роль в случившемся играла мама девочек, если будет установлено, что она знала о происходящем и просто закрывала на все глаза, то женщину могут лишить родительских прав. В настоящее время расследование дела продолжается.