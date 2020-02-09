09.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Насиловал падчерицу на протяжении 10 лет сожитель ее матери в Сочи

16:15 09.02.2020 Фото: Википедии
0

Девушка пришла в полицию, когда отчим стал «изучать анатомию» с младшей 8-летней сестрой — его родной дочерью. Правоохранители выясняют, знала ли мать о происходящем в их семье. СК возбудил уголовное дело и задержал педофила.

Насиловал падчерицу на протяжении 10 лет сожитель ее матери в Сочи
Отчима подозревают в изнасиловании девочки

В Сочи о многолетних домогательствах 38-летнего отчима к падчерице узнали правоохранительные органы в начале 2020 года. 18-летняя девоушка сама пришла в полицию и заявила, что больше 10 лет терпит насилие со стороны неродного отца.

— Он стал относиться ко мне как ко взрослой, когда я была еще совсем маленькой, — рассказала полицейским девочка и уточнила, в какие «игры» с ней играл тогда еще мамин сожитель, передает КП.

Девочка добавила, что за это продолжительное время мама успела родить от него ребенка. Даже, когда беременная женщина находилась в роддоме, мужчина удовлетворял свои сексуальные желания именно с падчерицей. А когда подросла родная дочь, стал «изучать анатомию» и с ней.

— Я терпела домогательства, пока этот изверг не стал приставать к сводной сестре – к своей родной дочке. Ей же всего восемь лет, — возмущенно, сквозь, слезы выдавала уже совершеннолетняя местная жительница стражам порядка.

Полицейские провели проверку и задержали мужчину. Он не стал сопротивляться и признался в содеянном. Дальше в ситуации стали разбираться следователи.

— В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Сочинцу предъявили обвинение, в настоящее время он заключен под стражу на время расследования, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Правоохранители уточняют, какую роль в случившемся играла мама девочек, если будет установлено, что она знала о происходящем и просто закрывала на все глаза, то женщину могут лишить родительских прав. В настоящее время расследование дела продолжается.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мать не знала или закрывала глаза?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красное мясо провоцирует развитие онкологии
17:49 09-02-2020
Красное мясо провоцирует развитие онкологии
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
17:45 09-02-2020
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
17:45 09-02-2020
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
17:30 09-02-2020
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
БердскБрошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
17:05 09-02-2020
Брошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
17:00 09-02-2020
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска 38
16:48 09-02-2020
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
16:46 09-02-2020
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
16:45 09-02-2020
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
БердскУходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей 33
16:45 09-02-2020
Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей