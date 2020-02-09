Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде

По последней информации, 57 человек получили ранения. Стрелка — сержанта сухопутных войск — ликвидировали. Он расстреливал людей на улице и в торговом центре.

Громкое массовое убийство произошло в Таиланде

Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча, передает РИА Новости.

«Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за него произойти такая трагедия», — добавил он.

Накануне вооруженный военнослужащий на угнанном автомобиле начал расстреливать прохожих в районе торгового центра в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда. Затем он проник в ТЦ и взял в заложники 16 человек. После штурма здания силами спецназа злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его удалось ликвидировать.

По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, 57 человек получили ранения.

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