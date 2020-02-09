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Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде

17:00 09.02.2020 Фото: Википедии
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По последней информации, 57 человек получили ранения. Стрелка — сержанта сухопутных войск — ликвидировали. Он расстреливал людей на улице и в торговом центре.

Из за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
Громкое массовое убийство произошло в Таиланде

Сержант Сухопутных войск Таиланда расстрелял 26 человек на почве конфликта со своими сослуживцами из-за продажи дома, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча, передает РИА Новости.

«Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за него произойти такая трагедия», — добавил он.

Накануне вооруженный военнослужащий на угнанном автомобиле начал расстреливать прохожих в районе торгового центра в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда. Затем он проник в ТЦ и взял в заложники 16 человек. После штурма здания силами спецназа злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его удалось ликвидировать.

По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, 57 человек получили ранения.

Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире.

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