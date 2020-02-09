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Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ

17:45 09.02.2020 Фото: Википедии
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Среди запрещенных оказались «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика и фильм ужасов «Ночь живых мертвецов». Из последних ограничений — по запросу Сингапура фильмы «Последнее искушение Христа» и «Последнее похмелье».

Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
Не все страны разрешают проникать в прокат «сомнительные» фильмы

За все время существования сервиса Netflix по запросу властей разных стран был ограничен доступ к девяти фильмам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Variety.

Среди запрещенных оказались «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика (с 2017 года доступ закрыт на территории Вьетнама) и фильм ужасов «Ночь живых мертвецов» (с 2017 ее не показывают в Германии).

В 2018 году по запросу властей Сингапура в этой стране был прекращен показ кулинарного шоу Cooking on High, документального фильма The Legend of 420 об индустрии производства и использовании марихуаны, а также комедийного сериала «Раскосяченные» (Disjointed). В 2019 году на территории Сингапура также прекратился показ фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе.

В 2019 году для жителей Саудовской Аравии был закрыт один из выпусков американского шоу Patriot Act with Hasan Minhaj. Кроме того, в 2015 году по запросу властей Новой Зеландии в стране был закрыт для просмотра документальный фильм «Мост» (The Bridge).

Последний на данный момент случай ограничения доступа к фильму зафиксирован также по запросу Сингапура: в стране стал недоступным фильм «Последнее похмелье» (The Last Hangover).

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