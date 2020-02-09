09.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии

17:30 09.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

В Сеть попало оперативное видео задержания преступников, где оказалась Лиза Евлоева.Погибшая была связана с братьями Альтемировыми, которые прославились соблазнением и шантажом замужних женщин. Банду так и называли — «Казановы».

Зарезал 33 летнюю сестру из за порочащего семью видео житель Ингушетии
Лиза Евлоева попала на кадры оперативного видео

Житель Ингушетии Магомедбашир Могушков признался в убийстве собственной сестры. По данным РЕН ТВ, тело Лизы Евлоевой с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в квартире в Магасе, где она проживала.

За день до гибели женщина оказалась в центре скандала, связанного с «кавказским Казановой» Исой Альтемировым. Он — член банды в Ингушетии, которая занималась совращением и шантажом чужих жен. Накануне он погиб, пытаясь отбиться от сотрудников полиции, которые пришли его задерживать.

По предварительной информации, вместе с так и не задержанным Альтемировым были две женщины и мужчина, у них нашли партию наркотиков. Одной из женщин, по данным СМИ, оказалась Лиза Евлоева.

37-летний житель города Назрань Республики Ингушетии подозревается в убийстве 33-летней сестры — та якобы помогла местной банде и в результате задержания попала на оперативное видео. По данным СМИ, после того как женщину отпустили из правоохранительных органов, родственник пришел к ней в квартиру и зарезал. Спустя некоторое время он пришел с повинной.

По данным СМИ, трагедия произошла вечером 7 февраля 2020 года в квартире на улице Мальсагова в Магасе. В тот день Могушков пришел в гости к родственнице Елизавете Евлоевой, после чего между ними разгорелся конфликт.

Накануне мужчина в одном из пабликов в соцсетях увидел оперативное видео с участием сестры. Девушку задержали, однако выяснилось, что правоохранители пришли не за ней, а за Исой Альтемировым, одним из организаторов банды, которую в народе называли «Казановами».

По данным ингушского МВД, вечером 6 февраля полиция ворвалась в квартиру в связи мероприятиями, направленными на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Незадолго до этого в одном из районов города Назрань была замечена машина марки «Тойота-Королла», в которой мог передвигаться находящийся в федеральном розыске преступник, совершивший осенью прошлого года побег из-под стражи.

Правоохранителями была организована слежка за данным транспортным средством, которое остановилось у многоквартирного дома на улице Магистральная. После этого водитель и трое пассажиров проследовали в квартиру, расположенную на 5 этаже многоквартирного дома.

Однако после того как в жилище вошли сотрудники полиции, предполагаемый злоумышленник сперва кинул гранату в одного из сотрудников полиции, однако та не взорвалась, а после выпрыгнул из окна. В результате от полученных телесных повреждений мужчина скончался в машине скорой помощи.

При этом находившиеся в квартире ранее судимый за кражу 36-летний житель села Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Затем, когда видео с места происшествия попало в Сеть, Могушков тремя ударами ножа зарезал Елизавету Евлоеву. Telegram-канал «Ингушская башня» пишет, что мужчина увидел на кадрах сестру и убил ее за то, что она якобы «опозорила честь семьи», связавшись с преступниками.

В итоге спустя некоторое время после совершения преступления предполагаемый злоумышленник сам пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сестра опозорила честь семьи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красное мясо провоцирует развитие онкологии
17:49 09-02-2020
Красное мясо провоцирует развитие онкологии
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
17:45 09-02-2020
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
17:45 09-02-2020
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
17:30 09-02-2020
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
БердскБрошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
17:05 09-02-2020
Брошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
17:00 09-02-2020
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска 38
16:48 09-02-2020
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
16:46 09-02-2020
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
16:45 09-02-2020
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
БердскУходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей 33
16:45 09-02-2020
Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей