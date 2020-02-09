Красное мясо провоцирует развитие онкологии

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии, а так же горячая пища.

Мясные продукты могут провоцировать онкологию

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал , что избыточное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к развитию онкологии.

«Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом», — рассказал Пылев.

Также врач заявил, что слишком горячая пища может привести к развитию онкологических заболеваний.

Ранее заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев рассказал, что мясные продукты могут вызывать онкологию кишечника, так как при их переваривании выделяются канцерогены. Кроме того, врач не рекомендует злоупотреблять шоколадом, вином и кофе при мастопатии. ■

Источник: Звезда