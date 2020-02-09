Штормовое предупреждение на завтра распространили автомобилисты Бердска

В группе АвтоБердск ВКонтакте появился видеоролик, на котором запечатлён сегодняшний потоп на трассе Р-256 на подъезде к Новосибирску. «Завтра на трассе будет катушка», — предупреждают автомобилисты.
В группе АвтоБердск ВКонтакте появился видеоролик, на котором запечатлён сегодняшний потоп на трассе Р-256 на подъезде к Новосибирску. «Завтра на трассе будет катушка», — предупреждают автомобилисты.
Судя по видео, федеральную дорогу залило растаявшим снегом с обочин в буквальном смысле по полколеса. Произошло это неслучайно, а из-за аномальной температуры. Весь день, 9 февраля, температура воздуха держалась в районе +3 градусов и обочины «поплыли». Что запечатлела видеокамера.
В ночь на понедельник, по сообщению синоптиков, окружающую среду подморозит до минус 7 градусов. Покрытая талой водой проезжая часть, по мнению автомобилистов, при столь значительном перепаде температур превратится в самую настоящую «катушку». В ГИБДД считают, что водителям стоит воздержаться от поездок на дальние расстояния или двигаться с крайней степенью аккуратности, соблюдая скоростной режим.
10 февраля столбик термометра опустится до -10. Завтрашней ночью возможен 20-градусный мороз. 11 февраля — до минус 15-ти. Далее, как гласят метеосводки, вновь потеплеет.