Штормовое предупреждение на завтра распространили автомобилисты Бердска
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Штормовое предупреждение на завтра распространили автомобилисты Бердска

9:14:012/9/2020
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В группе АвтоБердск ВКонтакте появился видеоролик, на котором запечатлён сегодняшний потоп на трассе Р-256 на подъезде к Новосибирску. «Завтра на трассе будет катушка», — предупреждают автомобилисты.

Судя по видео, федеральную дорогу залило растаявшим снегом с обочин в буквальном смысле по полколеса. Произошло это неслучайно, а из-за аномальной температуры. Весь день, 9 февраля, температура воздуха держалась в районе +3 градусов и обочины «поплыли». Что запечатлела видеокамера.

В ночь на понедельник, по сообщению синоптиков, окружающую среду подморозит до минус 7 градусов. Покрытая талой водой проезжая часть, по мнению автомобилистов, при столь значительном перепаде температур превратится в самую настоящую «катушку». В ГИБДД считают, что водителям стоит воздержаться от поездок на дальние расстояния или двигаться с крайней степенью аккуратности, соблюдая скоростной режим.

10 февраля столбик термометра опустится до -10. Завтрашней ночью возможен 20-градусный мороз. 11 февраля — до минус 15-ти. Далее, как гласят метеосводки, вновь потеплеет.

Источник: svidetel24.info

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