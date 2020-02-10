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Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

16:55 10.02.2020 Фото: архив редакции
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5 марта в газете мы опубликуем проект, и вы сможете подарить самому близкому человеку на земле уникальный подарок.

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Алена , дочки Маруся и Яна
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Мой папа» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 62 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Селфи с мамой». Он уже стал традиционным. Посвящаем его 8 марта, а точнее, самому близкому и самому дорогому на земле человеку – маме.

Фотопроект «Селфи с мамой» опубликуем в 5 марта в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить маме.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Селфи с мамой». Подпишите имя и фамилию мамы.
На фото могут быть мамы, уже ушедшие в мир. Но мама вечно живет в нашем сердце и оберегает нас.

Кроме газеты мы разметим альбом «Селфи с мамой» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 25 февраля 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Дочь Рая мама Татьяна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Анна дочь 8 лет Амира Шумские г.Бердск

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Айрапетян Рузанна и дочка Диана

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Губанова Юлия и моя мамочка Губанова Яна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Наталья Михайловна Панькова
Дочери Вика и Елена

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама-Спожайкина Наталья

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

мама Чернова Наталья с дочкой Юлией

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мельникова Надежда и дочь Сутурина Виталия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Анна ,дочь Анастасия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Извекова Юлия Анатольевна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Лариса и дочь Марина

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Степанчук Наталья Анатольевна Дочь Ивченко Екатерина Витальевна

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Две мамы — Любовь и Ирина с дочками и сыночками

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Новикова Софья

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Рудис Елизавета

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама — Вишникина Наталья и Ишимова Елена, дети — Алена, Нина и Женя

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Наталья и дочь Анастасия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Анжелика и моя мама Зарина

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От редакции

Ждем! Спешите!

Вованыч, 06 февраля 2020 17:25
Красавицы!

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