Как узнать качество грудного молока?



Современная медицина не стоит на месте и постоянно развивается. Можно сказать, что медицинские системы 21 века способны проанализировать каждую клетку организма человека на наличие различных заболеваний, склонности к ним и даже в некоторой мере предсказать, что ждет здоровье пациента в будущем.

В целом, существует пять направлений анализов крови, которые отразят подробно все показатели здоровья. Это биохимический, гормональный, определительный, иммунологический и клинический. Что касается анализа мочи, то у него насчитывается четыре направления: общий, по «Нечипоренко», суточный и «Зимницкого». С помощью биохимического анализа крови можно посмотреть норму уровня обмена веществ в организме и то, как он функционирует. Гормональный анализ показывает состояние работы эндокринной системы. Определительный используется для уточнения группы крови человека и других данных. Этот вид анализов не используется в качестве диагностики заболевания. Иммунологический анализ выявляет нарушения работы иммунной системы человека.



С помощью общего анализа мочи ставится диагноз заболевания и осуществляется контроль за лечением. По «Нечипоренко» узнают о патологиях мочеиспускательной системы и здоровье почек. Суточный — направлен на определение уровня сахара в крови, который варьируется в течение дня в разных показателях. Анализ «Зимницкого» выявляет наличие почечных, а также сердечно-сосудистых заболеваний.Помимо этих анализов, существуют бактериологические и микроскопические исследования организма человека. А также анализ кала, слюны, мокроты, спермы, мазка, ресниц и волос, грудного молока и отделяемого.

Избавиться раз и навсегда от возбудителей заболеваний можно!

Бактериологический анализ заключается в заборе биологического материала человека (характер материала зависит от направленности этого анализа). Материал помещается в специальную питательную среду, в которой, как в теплице, проращиваются имеющиеся болезнетворные организмы. Таким образом можно выяснить, есть ли у человека какие-либо микробы, в каком количестве они содержатся и как от них избавиться в будущем раз и навсегда. Исследование на болезнетворные бактерии, ко всему прочему, позволяет выявить их уязвимые и сильные места, с целью разработки и подбора антибиотиков, которые уничтожат бактерию в организме на 100%. У бактериологического исследования имеется более 20 самостоятельных направленностей анализа.

Микроскопические исследования – это максимально точная область лабораторных исследований в медицине. Специалисты по соскобам кожи, слизистой, костного мозга и других образцов ткани могут определить с помощью мощных микроскопов возбудителей заболевания, живущих в микроскопических клетках организма человека.

Анализ спермы диагностирует проблемы, связанные с мужским бесплодием. Чаще всего применяется для выявления бесплодия у супружеской пары. Для того чтобы сдать материал качественно и точно к анализу необходимо подготовиться заранее – за 3-4 дня. Нельзя курить и употреблять спиртные напитки, посещать баню и сауну, перегреваться. Если мужчина принимает антибиотики, их необходимо прекратить пить за две недели до сдачи анализов. Еще придется воздержаться в течение несколько дней от половых контактов.

Узнайте качество грудного молока

Анализ грудного молока нужен для того, чтобы у малыша, который им кормится, не возникало диареи, гнойных воспалений на коже, а также не перенеслись вместе с грудным молоком какие-либо заболевания мамочки. В целом, грудное молоко считается стерильным, но, несмотря на это, в нем живут различные бактерии и грибы, которые начинают размножаться при сниженном иммунитете женщины, передавая заболевания не только ребенку, но и провоцируя мастит. Для сдачи анализа необходимо сдать сцеженное грудное молоко, которое помещают в питательную среду, выращивая в ней в течение недели имеющиеся микробы.

Структура и состав волос и ресниц могут понадобиться при демодекозе – поражении кожных покровов паразитическим клещом, проникновение которого губительно сказывается на волосяных луковицах, способствуя их выпадению и полной алопеции при запущенной форме.

Современная медицина бережно заботится о здоровье человека, предоставляя ему возможность комплексно обследовать свой организм. Предотвратить болезнь можно заранее, сдав анализы по различным показателям.