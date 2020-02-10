Дата рождения в нумерологии: что расскажет о вас число вашего рождения. Узнай!

Очень много о вас и вашем месте в мире может сказать число вашего рождения. Зная его и его значение, вы сможете избавить себя от ошибок, связанных с непониманием себя и окружающего мира, отличить вредное влияние от полезного и выбрать тот жизненный путь, который подходит именно вам.

Исходя из учения Пифагора о числах, числа принято доводить до однозначного результата от 1 до 9 с помощью сложения

Нумерология – это одна из древних наук о числах. Нумерология уходит своими корнями в глубокую древность — числами пользовались ещё первобытные племена.

В нумерологии все слова, имена и даты сводятся к простым числам, которые соответствуют характеристикам, влияющим на жизнь человека. За каждым однозначным числом закреплены некие свойства, которые используют при анализе характера человека, для определения сильных и слабых сторон личности, для предсказания будущего.

Исходя из учения Пифагора о числах, числа принято доводить до однозначного результата от 1 до 9 с помощью сложения. При сложении вычисляется число, которое влияет на ваши стремления и возможности. Можно рассчитать ваше счастливое число, можно открыть некоторые сильные и слабые стороны характера, понять к каким целям нужно стремиться, чтобы они были выполнимы, не тратя время впустую на недостижимое.



Общая расшифровка чисел рождения

Очень много о вас и вашем месте в мире может сказать. Зная его и его значение, вы сможете избавить себя от ошибок, связанных с непониманием себя и окружающего мира, отличить вредное влияние от полезного и выбрать тот жизненный путь, который подходит именно вам.Для того чтобы высчитать число вашего рождения надо сложить числа в вашей дате рождения, чтобы в результате получилась цифра от 1 до 9.Например, дата вашего рождения 12.03.1985. Значит ваше число рождения равно сумме всех этих чисел. 1+2+0+3+1+9+8+5=29Приводим эту цифру к однозначной путем сложения 2+9= 11 1+1=2 Таким образом, число вашего рождения равно двум.

Число 1 — символизирует собой цель, напор и агрессию.

Единица — число лидерства, высокого положения и власти. Человек этого числа рождается, чтобы занять место во главе достойных дел и предприятий. Это человек действия. Другие ждут, пока Единица разработает план и начнет действовать. Единицу интересуют новые идеи, новые пути, новые предприятия. Традиционным методам и заведенному порядку она предпочитает создание и поддержку неизведанных проектов.

Число вашего рождения обеспечивает вам возможность достижения цели самым прямым и коротким путем. Вы легко добьетесь желаемого успеха, так как единица символизирует высокий уровень развития личности. Постарайтесь только не поддаваться склонности к корыстолюбию и эгоизму. Вы влиятельны, обладаете оригинальным типом мышления и не терпите никакого соперничества.

Положительные качества: оригинальность; творческое мышление; изобретательность; сила воли, решительность; храбрость, инициативность; умение руководить; энергичность, сила; самостоятельность; твердые убеждения; мужественность.

Отрицательные качества: эгоизм; хвастливость; импульсивность; упрямство, своеволие; склонность командовать; авторитаризм; цинизм; агрессивность;

Число 2 — в этой цифре дуализм и равновесие всего в мире.

Двойка добивается своей награды от жизни благодаря природному желанию жить в мире с окружающими. Ее успех достигается не силой, господством и волей. Она стремится добиться желаемого результата, не вызывая разногласий. Человек Двойки способен быть беспристрастным, его цель — отыскать гармоничный путь для всех, ведущий к достижению положительных результатов его работы и усилий, но обеспечивающий выгоду многим.

Внутренние противоречия в сочетании с некоторой рассудочностью заставляют вас все время обращаться за советами к другим людям. А между тем, двойка — знак мирового равновесия, и, благодаря этому, вы обладаете редким умением сглаживать и обходить неприятные ситуации. Тактичность и мягкость — лучшие ваши качества, но не забывайте в бесконечных заботах об окружающих и о себе самом. Разум у вас властвует над чувствами, поэтому идеи и планы, предложенные вами, всегда умны и тщательно разработаны. Но не пытайтесь, осуществлять их самостоятельно — исполнитель из вас никудышный.

Положительные качества: умение разрешать споры; дипломатичность; тактичность, умение убеждать; умение сотрудничать; миролюбие; предупредительность; чувствительность; эстетизм; скромность; искренность.

Отрицательные качества: застенчивость; робость; стеснительность; вздорность; склочность; склонность к крайностям; излишняя скрупулезность; неудовлетворенность жизнью; педантичность.

Число 3 — символизирует треугольник или неустойчивое единство, связь между прошлым, настоящим и будущим.

Тройка показывает себя с наилучшей стороны, когда находит способ выражения своего сильного внутреннего стремления творить и дарить красоту. Тройка желает от жизни только лучшего и готова все за это отдать. Но в отсутствие творческой работы у нее не будет счастья, о котором она мечтает. Тройка — счастливое число. Она естественным образом притягивает к себе деньги. Тройка наделена талантами и умениями, позволяющими ей достичь желаемого без особого труда. Она не работяга, но творец. Энтузиазм Тройки — это ее капитал.

С самого детства вы отличались острым умом и способностью схватывать на лету самую сложную информацию. Однако в одиночку ваши блестящие способности раскрыть не удастся, поэтому научитесь относиться к жизни и к окружающим людям серьезнее. Не кажется ли вам, что хватит жить одним днем, растрачиваясь в поисках минутных развлечений? Помните, что ваша легкомысленность и нетерпеливость могут помешать вам добиться того успеха, которого вы бесспорно заслуживаете. И научитесь управлять собственной сексуальностью, иначе вместо радостей она начнет приносить вам массу хлопот.

Положительные качества: воображение; вдохновение; эмоциональность; творческий талант; дар слова; дар предвидения; художественный вкус; успешность в самовыражении; оптимизм; жизнелюбие; веселость.

Отрицательные качества: прихотливость, самодурство; экстравагантность; излишества; эгоцентричность; отсутствие целеустремленности; расточительность; неумение доводить дела до конца; быстрая перемена настроений; неумение прощать.

Число 4 — прочность и равновесие, четыре стороны квадрата, четыре движущие мир стихии — огонь, земля, воздух, вода.

Естественное стремление Четверки — делать задуманное реальным. Свои благоприятные возможности она находит в предприятиях, требующих терпения, упорства, решительности, тщательности, квалификации, внимания к деталям. Четверка очень честна, отважна, ответственна, сосредоточенна и прилежна в работе, умеет оценивать по достоинству. Она учится на собственных ошибках и тяжелом опыте. Свои собственные дела Четверка устраивает тщательно, с практичным здравомыслием. Иногда Четверка отдает слишком много тем, кого любит, и этим могут пользоваться ее родственники и коллеги.

Риск вам не по нутру — для этого вы слишком осторожны. Ваше умение самостоятельно решать любую проблему, рассчитывая при этом только на себя самого — прекрасная база для овладения любой специальностью. Вы надежны, честны и пунктуальны. Однако присущая вам осторожность может довести вас даже до самообмана. Опасайтесь нищеты — вы слишком привыкли ограничивать себя во всем, а четверка традиционно считается числом нищеты, несчастья и поражения.

Положительные качества: сосредоточенность; прилежание; хорошие манеры; чуткость; созидательность; почитание моральных ценностей; практичность; методичность; решительность.

Отрицательные качества: недостаток воображения; мелочность; упрямство; медлительность; ханжество; склонность к спорам; консервативность; боязнь перемен.

Число 5 — число неуверенности, риска, непостоянства и одновременно — счастья, полноты и радости бытия.

Любознательная и свободолюбивая Пятерка не страшится никакого жизненного опыта и не чурается земных радостей. Она ненавидит серую, утомительную рутину и всяческие рамки и ограничения. Свобода мысли, свобода действия и свобода вероисповедания — это ее духовный идеал. Если Пятерка подобна «перекати-полю», она не сможет реализовать свою судьбу, определяемую изначальным повелением. В самой гуще планов, идей и благоприятных возможностей Пятерка должна держаться корнями за субстанцию жизни, которая способствует росту, стабильности и надежности, всему долговечному и постоянному.

Вы настоящий авантюрист. Неловких или опасных ситуаций для вас просто не существует. Из любой переделки вы выйдете победителем. Находчивость, остроумие, способности к иностранным языкам делают вас душой любой компании. Очаровать самого угрюмого человека для вас — минутное дело. Однако страсть к переменам может помешать вам правильно выбрать жизненную дорогу. Постарайтесь обращать больше внимания на то, что происходит рядом с вами. В погоне за будущими удовольствиями вы можете упустить свой сегодняшний шанс.

Положительные качества: прогрессивность; находчивость; многосторонность; активность; энергичность; склонность к исследованию; умение управлять; новаторство; свободолюбие; быстрота мышления; любознательность.

Отрицательные качества: беспокойность; неудовлетворенность жизнью; критиканство; резкость; вспыльчивость; неусидчивость; нервозность; нетерпеливость; импульсивность.

Число 6 — основной смысл этого числа стабильность, так как оно делится одновременно на два и на три.

Шестерка умна, способна и практична, но вместе с тем мечтательна. Она живет на очень высоком уровне, где ощущает и сама выражает красоту и величие жизни и бытия. Шестерка предпочитает действовать традиционным образом, согласно установленным стандартам. Она стремится к гармоничному урегулированию и старается избегать раздоров. Всю свою жизнь, во всех предприятиях Шестерка облекает себя ответственностью, но это ей по силам, поскольку ею движет высокое чувство долга. Ей нравится делать добро для друзей, семьи и общества. Вы оптимист, однако, не стремитесь прийти к славе любым путем. Ваша честность и принципиальность, способность гасить ссору вызывают всеобщее уважение. Однако иногда вы бываете не слишком симпатичны — не забывайте, что карьера — это еще не самое главное.

Положительные качества: артистизм; умение сочувствовать; гуманизм; твердые убеждения; правдивость; бескорыстие; гармоничность; привязанность к дому и семье; чувство долга.

Отрицательные качества: чрезмерное увлечение чужими проблемами; самодовольство; упрямство; домоседство; медлительность в принятии решений; стремление господствовать; недовольство жизнью; эгоизм; неравнодушие к лести.

Число 7 — число тайны и мистического знания, число сказок и древних трактатов: семь планет, семь цветов радуги, семь нот в гамме, семь дней в неделе.

Человек Семерки — в первую очередь сам себе хозяин. Он не ищет успеха в обычных, устоявшихся ситуациях или условиях. Семерка — мыслитель, изучающий тончайшие взаимосвязи жизни; она не успокоится, пока не свяжет известное с неизвестным. Аналитический склад ума постоянно подталкивает ее к обнаружению скрытых фактов. Поэтому она становится первооткрывателем: ученым, изобретателем. Семерку мало интересует легкомысленная и глупая трата времени, а также несбыточные мечтания. Превыше всего она жаждет знаний.

Неуемное воображение, богатая фантазия, склонность к мистическому постижению мира помогут вам стать поэтом, художником или музыкантом. При благоприятном стечении обстоятельств вам могут открыться самые тайные знания. Напряженная внутренняя сосредоточенность может привести вас на путь аскетизма и высокого отшельничества. Слабые натуры не добьются больших успехов, так как склонны к припадкам черной меланхолии. Если вы сильны — мир покорится вам.

Положительные качества: склонность к наблюдению, исследованию, анализу, научному мышлению; способности к технике, изобретательность; чувство собственного достоинства; обаятельность; интеллект; проницательность; независимость.

Отрицательные качества: расчетливость; гордость; замкнутость; сарказм; подозрительность; неблагоразумие; неспособность к самовыражению; самокопание; любовь к спорам.

Число 8 — самое устойчивое число — делится на две части, образуя две стабильные четверки, каждая из которых в свою очередь делится на два, образуя двойки, символизирующие мировое равновесие. Число успеха и материального благополучия.

Свою наибольшую благоприятную возможность Восьмерка находит в чувстве цели, ее служением обществу является целеполагание и планирование. Она всегда чувствует потребность строить планы, контролировать, вести за собой и взять в свои руки реализацию замыслов и мечтаний других, чтобы добиться их осуществления, но не как гуманист-филантроп, а как человек, который любит работать и радостно достигать достойной цели. У Восьмерки есть философская жилка. Она любит теоретизировать, открывать стоящие за человеческими поступками мотивы и эмоции. Она часто оказывается мудрым советчиком, направляющим и указывающим путь без каких-либо предубеждений или иллюзий — способность, которая вырабатывается только с приобретением богатого жизненного опыта и после нескольких тяжелых ударов от жизни. Ваша воля и несгибаемое упорство заставляют вас все время идти вперед. Из вас выйдет отличный руководитель, талантливый и умный предприниматель. Любая попытка сопротивляться вашему напору вызывает у вас только утроенное желание двигаться дальше. Люди охотно идут за вами, но будьте снисходительней к их слабостям. Не все умеют, как вы, забывать ради дела себя самого.

Положительные качества: сила; авторитет; самодостаточность; умение руководить; рассудительность; организованность; энергичность; требовательность; целеустремленность; волевой характер.

Отрицательные качества: тщеславие; излишняя активность; напряженность; подавление окружающих; жажда власти; требование признания; нетерпимость; слабость к деньгам.

Число 9 — самое большое из простых чисел. Приносит богатство и славу.

Девятка является числом воображения, интуиции, сочувствия и великодушия, и все это настолько сильно, что дела ее могут согревать душу всего человечества, когда не окрашены личными интересами и желаниями. В течение своей жизни Девятка может не один раз без труда нажить себе состояние и с такой же легкостью потерять его. Великодушная, впечатлительная и идеалистичная, Девятка живет по принципу «Как пришло, так и ушло». Девятке дано всегда восстанавливать свое пошатнувшееся положение, исправлять ошибки и возвращать потерянное. Девятка должна быть больше других во всех ситуациях и побуждениях. И ей необходимо развивать в себе сострадание, терпимость, снисходительность и понимание истинного служения, чтобы исполнить обещанное ей величие и достичь своей цели.

Главное для вас — правильно выбрать дорогу, учитывая склонность к гуманитарным наукам. Однако творческая активность может помешать вам добиться желанного успеха. Научитесь концентрировать свои силы, и тогда успех гарантирован.

Положительные качества: совершенство; любовь, сострадание; впечатлительность; милосердие; беспристрастность; талант художника, писателя, актера; удачливость.

Отрицательные качества: чрезмерное себялюбие, эгоизм; импульсивность; собственничество; потребность в постоянном одобрении; депрессивность; небрежность в финансовых вопросах; потакание дурным привычкам.

Источник: Женские секреты