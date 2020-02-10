«RED ROSE»: И приятный восторг после вручения наших цветов — гарантирован

08:10 10.02.2020 Фото: Цветочный Магазин RED ROSE 0

Специалисты цветочного салона «RED ROSE» могут подобрать букет для любого клиента. Цветы для нежной и хрупкой юной особы или же шикарный букет для коллеги по работе, для нас нет абсолютно никаких не решаемых задач. У нас всегда свежие цветы, которые простоят в вашем доме не одну неделю.

У нас всегда свежие цветы, которые простоят в вашем доме не одну неделю Специалисты цветочного салона «RED ROSE» могут подобрать букет для любого клиента. Цветы для нежной и хрупкой юной особы или же шикарный букет для коллеги по работе, для нас нет абсолютно никаких не решаемых задач. У нас всегда свежие цветы, которые простоят в вашем доме не одну неделю. Они будут радовать вас приятным ароматом и красивым видом. RED ROUS» это всегда Свежие цветы;

Индивидуальный подход;

Недорогие оригинальные композиции-сумочки от 450 руб;

Помощь в выборе и разумная цена за отличное качество товара. Номер для заказа букетов: 8 -913- 947- 85- 04 Источник: Раздел Цветочного Магазина RED ROSE на сайте Весь Бердск

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