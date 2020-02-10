«RED ROSE»: И приятный восторг после вручения наших цветов — гарантирован

Специалисты цветочного салона «RED ROSE» могут подобрать букет для любого клиента. Цветы для нежной и хрупкой юной особы или же шикарный букет для коллеги по работе, для нас нет абсолютно никаких не решаемых задач. У нас всегда свежие цветы, которые простоят в вашем доме не одну неделю. Они будут радовать вас приятным ароматом и красивым видом.
RED ROUS» это всегда
- Свежие цветы;
- Индивидуальный подход;
- Недорогие оригинальные композиции-сумочки от 450 руб;
- Помощь в выборе и разумная цена за отличное качество товара.
Номер для заказа букетов: 8 -913- 947- 85- 04
Источник: Раздел Цветочного Магазина RED ROSE на сайте Весь Бердск