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Красота

«RED ROSE»: И приятный восторг после вручения наших цветов — гарантирован

08:10 10.02.2020 Фото: Цветочный Магазин RED ROSE
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Специалисты цветочного салона «RED ROSE» могут подобрать букет для любого клиента. Цветы для нежной и хрупкой юной особы или же шикарный букет для коллеги по работе, для нас нет абсолютно никаких не решаемых задач. У нас всегда свежие цветы, которые простоят в вашем доме не одну неделю.

«RED ROSE»: И приятный восторг после вручения наших цветов гарантирован
У нас всегда свежие цветы, которые простоят в вашем доме не одну неделю

Специалисты цветочного салона «RED ROSE» могут подобрать букет для любого клиента. Цветы для нежной и хрупкой юной особы или же шикарный букет для коллеги по работе, для нас нет абсолютно никаких не решаемых задач. У нас всегда свежие цветы, которые простоят в вашем доме не одну неделю. Они будут радовать вас приятным ароматом и красивым видом.

RED ROUS» это всегда

  • Свежие цветы;
  • Индивидуальный подход;
  • Недорогие оригинальные композиции-сумочки от 450 руб;
  • Помощь в выборе и разумная цена за отличное качество товара.

Номер для заказа букетов: 8 -913- 947- 85- 04

Источник: Раздел Цветочного Магазина RED ROSE на сайте Весь Бердск

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