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«Милан-текстиль»: Создадим атмосферу уюта и тепла в любом помещении

08:43 10.02.2020 Фото: ООО "Милан-Текстиль"
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Красота наших штор добавит комфорт Вашему ресторану, банкетному залу, любому помещению.
Оригинальные покрывала, подушки, валики и другие декоративные аксессуары выполненные на заказ подчеркнут изысканность и добавят уют апартаментам, холлам, гостиничныхм номерам.

Милан текстиль: Создадим атмосферу уюта и тепла в любом помещении
Шторы от «Милан-текстиль» создают тепло и уют

Красота наших штор добавит комфорт Вашему ресторану, банкетному залу, любому помещению.
Оригинальные покрывала, подушки, валики и другие декоративные аксессуары выполненные на заказ подчеркнут изысканность и добавят уют апартаментам, холлам, гостиничныхм номерам.

Телефон 8-913-943-57-65 

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО «Милан-Текстиль» на сайте Весь Бердск

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