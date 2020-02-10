«Милан-текстиль»: Создадим атмосферу уюта и тепла в любом помещении

08:43
10.02.2020
Фото: ООО "Милан-Текстиль"
Красота наших штор добавит комфорт Вашему ресторану, банкетному залу, любому помещению.
Оригинальные покрывала, подушки, валики и другие декоративные аксессуары выполненные на заказ подчеркнут изысканность и добавят уют апартаментам, холлам, гостиничныхм номерам.
Красота наших штор добавит комфорт Вашему ресторану, банкетному залу, любому помещению.
Оригинальные покрывала, подушки, валики и другие декоративные аксессуары выполненные на заказ подчеркнут изысканность и добавят уют апартаментам, холлам, гостиничныхм номерам.
Телефон 8-913-943-57-65
НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru
Источник: Раздел ООО «Милан-Текстиль» на сайте Весь Бердск
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