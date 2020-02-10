Заживает шрам на лбу у девочки с маской Бэтмена Луны Феннер. Она с мамой вновь приехали в Краснодар

— Решение снять с нее «маску героя» было продиктовано, главным образом, вопросом здоровья», — отметила Феннер

9 февраля стало известно, что американка Луна, которую большинство жителей России знают как девочка с «маской Бэтмена», и ее мама Каролина Феннер вернулись в Краснодар, чтобы продолжить лечение. Они уезжали домой, чтобы в семейно обстановке встретить Рождество и Новый год.

На своей странице в Instagram Каролина рассказала о том, что многих волнует. Это шрам на лбу девочки, который остался после первого этапа лечения. Напомним, что краснодарские специалисты уже удалили Луне участок пораженной кожи на лбу. Мама маленькой американки рассказала подписчикам, что на данный момент пока идет процесс заживления кожи. Говорить о том, как это будет выглядеть потом, по мнению Феннер, пока рано.

У нее будут шрамы, и мы готовы учить ее и мир тому, что отличаться — это тоже прекрасно! — написала Каролина на своей странице в Instagram.

Помимо всего мама Луны отметила, что операция по удалению невуса — это не только вопрос эстетического вида ее дочери, но и здоровья. Она напомнила всем, что перед тем, как преступить к операции малышке удалили три меланомы в трех точках невуса на ее теле.

— Решение снять с нее «маску героя» было продиктовано, главным образом, вопросом здоровья», — отметила Феннер.

Чуть ранее Каролина говорила, что в этот визит им придется пробыть в России около 75 дней.

Напомним, Луну отказались лечить в США, тогда свою помощь родителям девочки предложил краснодарский хирург Павел Попов. Мама девочки рассказала, что рада приезду в Россию. Также стало известно, что лечение маленькой американки с «маской Бэтмена» оплатил неизвестный россиянин.

Источник: https://bloknot-krasnodar.ru