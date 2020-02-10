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Умер в больнице водитель Honda CR-V после столкновения автобусом Ford. Погибла пассжирка

00:13 10.02.2020 Фото: МЧС
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Две женщины маршрутного автобуса доставлены в больницу. Позже за медицинской помощью обратились еще 8 пассажиров автомобиля «Форд Транзит».

Умер в больнице водитель Honda CR V после столкновения автобусом Ford. Погибла пассжирка
В результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля «Хонда ЦРВ» — женщина 1937 г.р. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался

8 февраля в 11.20 на 1-м км автодороги В-2115 «Новосибирск-Пашино» водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» 1958 г. р, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом маршрута № 73 «Форд Транзит» под управлением 62-летнего мужчины. После чего автомобиль «Хонда ЦРВ» совершает столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 39-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась пассажирка автомобиля «Хонда ЦРВ» — женщина 1937 г.р. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. Также в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажирка автомобиля «Хонда ЦРВ» — женщина 1959 г.р. и две женщины маршрутного автобуса. Позже за медицинской помощью обратились еще 8 пассажиров автомобиля «Форд Транзит».

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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