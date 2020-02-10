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Сильная гололедица и похолодание до -20 градусов идут в Бердск

08:45 10.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ветер будет усиливаться до 14 м/с, прогнозируют синоптики.

Сильная гололедица и похолодание до 20 градусов идут в Бердск
Похолодание продержится в Бердске до конца недели

по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами гололедные явления, по западу местами небольшой снег, днем переменная облачность,в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха: похолодание ночью -8, -13°C, местами до -19°C, днём -8, -13°C, местами до -19°C.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

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