Сильная гололедица и похолодание до -20 градусов идут в Бердск

Похолодание продержится в Бердске до конца недели

по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами гололедные явления, по западу местами небольшой снег, днем переменная облачность,в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха: похолодание ночью -8, -13°C, местами до -19°C, днём -8, -13°C, местами до -19°C.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области