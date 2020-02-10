Лужи крови и ошметки мяса нашли в «концлагере для животных» в Приморье

В «концлагере» нашли также измотанную собаку

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого подозревают в убийстве собак, сообщает региональное УМВД РФ.

На прошлой неделе на платформе change.org была опубликована петиция в адрес прокуратур Артема и Приморья, в которой авторы просят закрыть «концлагерь для животных» и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь. По информации в петиции, на участке уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак, животных держат в клетках в плохих условиях. Также отмечается, что волонтерам периодически удается вызволять псов. В соцсетях распространяется видео, снятое на участке. На нем видны привязанная истощенная собака, лужи крови на земле и множество ошейников на территории у дома. Полиция начала проверку.

«Сотрудники отдела МВД России по городу Артему проверили информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными на территории частного домовладения, расположенного по улице Солнечной. Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости