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На брюхо свалился самолет Boeing во время жесткой посадки в аэропорту Усинска

09:30 10.02.2020 Фото: Усинск. онлайн
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По предварительным данным, в авиационном ЧП никто не пострадал.

На брюхо свалился самолет Boeing во время жесткой посадки в аэропорту Усинска
По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Сегодня в 12:40 рейс авиакомпании ЮТэйр Москва – Усинск совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска.

Как стало известно, сегодня при посадке самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS произошёл нештатный случай. При заходе на посадку у самолета произошли проблемы с шасси, в момент соприкосновения с землей. Сейчас самолет лежит на “брюхе” в конце взлетно-посадочной полосы.

По имеющейся информации, никто не пострадал, все живы. Видимо, обратный рейс на Москву задержат. Люди спокойно спустились по надувным трапам и пешком шли в здание аэровокзала в такую ужасную погоду.

На место прибыли расчёты МЧС, так как из самолета начал вытекать керосин.

Источник: Усинск Онлайн

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