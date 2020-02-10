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Вспышка птичьего гриппа H5N6 вслед за коронавирусом поразила Китай

12:00 10.02.2020 Фото: Ktk.kz
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1840 птиц заразились и погибли.

Вспышка птичьего гриппа H5N6 вслед за коронавирусом поразила Китай
На ферме были 2497 домашних птиц

Вспышка птичьего гриппа H5N6 зарегистрирована в юго-западной китайской провинции Сычуань, случаев заражения человека пока не выявлено, говорится в заявлении на сайте министерства сельского хозяйства страны.
«Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун провинции Сычуань», — говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что на ферме были 2497 домашних птиц, из них 1840 заразились и погибли.

После возникновения эпидемии местные власти предприняли необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, в связи с чем были уничтожены более 2,26 тысячи домашних птиц.
Ранее министерство сельского хозяйства КНР сообщало о вспышке птичьего гриппа H5N1 на одной в районе Шуанцин города Шаоян провинции Хунань. Тогда 4,5 тысячи птиц заразились и погибли, а для предотвращения распространения эпидемии были уничтожены еще более 17,8 тысячи домашних птиц.

Источник: РИА Новости

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