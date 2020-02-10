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Маньяк-таксист выслеживал пьяных женщин и насиловал в машине

12:15 10.02.2020 Фото: Vse42.ru
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48-летний мужчина теперь предстанет перед судом.

Маньяк таксист выслеживал пьяных женщин и насиловал в машине
Мужчина предстанет перед судом

48-летний житель американского города Бейкерсфилд, штат Калифорния, выдавал себя за водителя такси сервиса Uber и Lyft, чтобы заманивать пьяных женщин себе в машину. Нассефа Рагхеба задержали 7 февраля после серии расследований нападений на женщин в 2018-2020 годах, отметили в издании MSN.

Мужчину обвиняют в подглядывании за жертвами, кражами со взломом и сексуальное насилие. Также сообщается, что преступник домогался пьяных пассажирок и следил за ними через окно, когда довозил их до дома.

Своих жертв он ждал около баров и ресторанов и выбирал тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: РЕН ТВ

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