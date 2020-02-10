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Жир на печени: основной симптом жировой болезни печени. Страдаете вздутием?

13:20 10.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Чаще всего заболевание проявляется вздутием живота. Специалисты предупреждают, если вовремя недуг не распознать и не взяться за лечение, дело может закончиться фиброзом и циррозом.

Жир на печени: основной симптом жировой болезни печени. Страдаете вздутием?
Рекомендуется чаще практиковать физические нагрузки (подойдет, например, плавание) и наладить питание

Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени — недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Среди основных факторов риска неалкогольной жировой болезни печени — ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин.

Чаще всего заболевание проявляется вздутием живота. Специалисты предупреждают, если вовремя недуг не распознать и не взяться за лечение, дело может закончиться фиброзом и циррозом.

На начальном этапе заболевания все поправимо. Рекомендуется чаще практиковать физические нагрузки (подойдет, например, плавание) и наладить питание.

— Важно контролировать вес, ограничить потребление алкоголя и сахара, в том числе исключить десерты и выпечку. В рацион надо включить полезные масла, — пояснил Айтор Санчес.

Источник: РГ

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