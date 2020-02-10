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Всех белых медведей пересчитают ученые России

12:45 10.02.2020 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Планируется, что в 2021 году ученые проведут авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

Всех белых медведей пересчитают ученые России
Белые медведи на острове Врангеля

В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Планируется, что в 2021 году ученые проведут авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа. «Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны», — отмечают в Минприроды.

Обязательства по финансированию проекта взяла на себя «Роснефть». Весь 2020 год будет посвящен подготовке к масштабным исследованиям. Планируется разработать, утвердить и согласовать детальный план авиаучетных работ, провести тренинги для участников проекта, закупить оборудование, а также разработать методические рекомендации по подсчету белых медведей.

В министерстве напомнили, что все три популяции белого медведя, обитающие в России, занесены в Красную книгу. При этом каждая популяция имеет свою категорию статуса редкости: карско-баренцевоморская отнесена к четвертой категории (неопределенные по статусу), лаптевская — к третьей (редкие), чукотско-аляскинская — к пятой (восстанавливаемые и восстанавливающиеся).

Источник: Интерфакс

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От редакции

Видели белых медведей?

Аноним, 10 февраля 2020 12:52
Китайцы попросили?

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