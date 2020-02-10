Обманули купюрами «банка приколов» на 3 миллиона рублей банкомат в Красноярске

Мошенников задержали

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Красноярскому краю завершило расследование необычной кражи, совершенной у местного отделения Сбербанка: злоумышленники через банкоматы пополнили свои счета «билетами банка Сувенир» достоинством 5 тыс. «дублей», похитив таким образом у кредитного учреждения почти 3 млн руб. При этом в числе обвиняемых оказались только рядовые участники группы, а организаторов хищений, успевших провернуть подобные аферы в нескольких городах России, установить пока не удалось.

Вечером 12 октября 2018 года системы информационной безопасности Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» зарегистрировали подозрительную активность пользователей банкоматов, установленных в магазинах «Красный Яр» на улице Николаева и «Командор» на улице Дмитрия Мартынова, а также в дополнительном офисе банка на улице 9 Мая. Клиенты банка вдруг начали массово вносить в приемники аппаратов наличность в объеме от нескольких десятков до 150 тыс. руб., которая тут же и снималась со счетов. Причем не в Красноярске, а в Кургане, расположенном в 2 тыс. километров.

Поскольку все четыре подозрительных банкомата — по одному в магазинах и два в допофисе — были произведены фирмой NCR и относились к так называемой старой, крупноформатной серии 6632, все установленные в Красноярске аппараты этой модели дистанционно заблокировали на прием наличных. Затем была организована внеочередная инкассация средств из них.



Как рассказала позже следствию специалист управления безопасности Красноярского отделения Сбербанка Татьяна Боровых, исследовать содержимое банкоматов поручили восьми опытным кассирам, которые и выявили подвох: вместо пятитысячных купюр встроенные в аппараты сейфы оказались набиты, как сказано в материалах уголовного дела, «образцами полиграфической продукции» с надписью «Билет банка Сувенир. Пять тысяч дублей».

От сувенирных бумажек, продающихся едва ли не во всех российских переходах, обнаруженные «дубли» отличались только наклеенной в нужном месте металлизированной защитной полосой. Она, как показала экспертиза, и позволила злоумышленникам обмануть четыре красноярских банкомата, в которых оказалось 485 фальшивок на общую сумму 2 млн 295 тыс. руб.

Утром следующего дня представитель Сбербанка подал заявление в полицию Красноярска. Он пояснил, что согласно внутренним правилам, «с момента зачисления средств на счет клиент получает возможность беспрепятственно распоряжаться ими», поэтому сам факт закладки фальшивок в аппараты полиция сочла кражей в особо крупном размере и возбудила уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Почему клиенты Сбербанка жаловались на хищение их средств с помощью платежных терминалов

Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, полицейские установили, что все проблемные банкоматы атаковала одна и та же группа мужчин, а некоторые из них даже оставили на «дублях» свои отпечатки пальцев. Сами фальшивки, как выяснили специалисты, были «изготовлены идентичным способом» — бланки печатали на одном оборудовании и уже вручную наклеивали на них одинаковую защитную нить. Отработка владельцев использованных в афере банковских карт показала, что все они — неработающие жители разных регионов страны, одинаково далекие от безналичных расчетов и вообще банковской деятельности. Ни один из этих клиентов Сбербанка так и не смог вспомнить, с чьей помощью оформлял на свой паспорт банковские карты и кому отдал их после визита в банк. Нашлось объяснение и почти одновременным транзакциям в разных городах. Полицейские установили, что каждая из использованных при афере карт была дублирована мошенниками: по оригиналу они пополняли фальшивками счет в Красноярске, а по копии — сразу же и обнуляли этот счет в Кургане.

Между тем всей этой информации оказалось мало для идентификации самих «вкладчиков», поэтому в уголовном деле они сначала проходили просто как некие персонажи: «со щетиной на лице», «нерусской национальности», «в черной куртке», «в капюшоне» и «в шапке»

Выйти на след злоумышленников удалось в общем-то случайно. 30 октября, после 18-дневного затишья, красноярский Сбербанк зарегистрировал очередную подозрительную операцию: в банкомат NCR 6632, расположенный в ТЦ «Планета» на улице 9 Мая, заложили 29 «дублей» и тут же сняли из него 130 тыс. руб. В отличие от своих предшественников, злоумышленник из «Планеты» действовал без страховки: в обеих операциях он использовал одну и ту же карту, оформленную на жителя Красноярска Виктора Корнеева. Оказавшись в полиции, тот рассказал, что знает о совершенных транзакциях из полученных СМС-уведомлений с номера 900, однако сам не совершал их. По словам господина Корнеева, свою пустую кредитку он отдал родственнику, тот одолжил ее соседу, который подыскивал карту для приятеля… Пройдя по незатейливой цепочке «держателей» карты, полицейские вышли наконец и на вкладчика «дублей». Им оказался 18-летний местный житель Игорь Сергеев, который сразу после задержания попросил оформить ему явку с повинной.

Юноша рассказал, что рейд по банкоматам в Красноярске организовал некий Гарик, с которым он случайно познакомился. Тот прилетел из Москвы примерно за неделю до акции и поручил Сергееву объехать сбербанковские банкоматы в городе и выбрать среди аппаратов NCR 6632 те, которые будут принимать сувенирные купюры. Для опытов Гарик выделил своему новому знакомому десяток «дублей», банковскую карту и немного настоящих рублей на такси. О зарплате подельники не говорили, но организатор дал понять, что вознаграждение будет весьма приличным. Гарик привлек к разведке своего приятеля, студента местного техникума индустрии гостеприимства и сервиса Илью Генвальда; вместе они выбрали несколько аппаратов и доложили Гарику о готовности.

Утром 12 октября красноярцы по распоряжению Гарика встретились возле ТЦ «Планета» с командой прилетевших в город москвичей. В их числе, как выяснило позже следствие, были 30-летний таксист Арсен Цатинян и 25-летний спортсмен-дзюдоист Турал Нанаджанлы. Первому, как и двум местным, была отведена роль вкладчика, а второму — инкассатора. Он привез из Москвы «дубли» на всю компанию. На двух арендованных автомобилях с водителями подельники объехали нужные банкоматы и заложили в них фальшивки. Интересно, что за четырьмя исполнителями этой операции весь день следили столько же прилетевших из Москвы контролеров: Аслан, Рашид, уже упомянутый Гарик и некий мужчина по имени Этто. Когда все «дубли» были заложены, организаторы возле того же ТЦ «Планета» выдали вкладчикам их гонорары. Цатинян получил 40 тыс. руб., а Нанаджанлы — 45 тыс., из которых 30 тыс. ему пришлось отдать красноярцам.

Таким образом, вместо обещанных «процентов с прибыли», которые должны были исчисляться в шестизначных цифрах, вознаграждения исполнителей оказались на порядок меньше.

Контролеры объяснили это тем, что сделанные в Красноярске взносы курганские партнеры группировки не успевали обналичивать — Сбербанк якобы отследил и блокировал почти все фальшивые пополнения.

Проверить организаторов аферы исполнители не могли, поэтому Сергеев, которому досталось всего 20 тыс. руб., уже после отъезда своих работодателей решил компенсировать недополученное. Юноша рассказал следователю, что во время акции припрятал несколько десятков дублей и 30 октября попытался отоварить фальшивки в свою пользу. Для этого он через нескольких знакомых «арендовал» на время пустую сбербанковскую карту неизвестного ему Корнеева и успел «обменять» по ней 130 тыс. «дублей» на рубли, в чем уже вечером того же дня чистосердечно признался и раскаялся.

Благодаря показаниям красноярца следствию удалось задержать рядовых участников аферы и предъявить им обвинения в особо крупной краже. Предполагаемые вкладчик Цатинян и инкассатор Нанаджанлы были арестованы судом и освобождены только в январе этого года, после 14-месячной отсидки. В процессе расследования уголовное дело по решению прокурора Красноярского края было передано в краевое ГСУ СКР, поэтому завершил его уже Следственный комитет.

Между тем четверых кураторов аферы следствие так и не смогло даже идентифицировать. Уголовное дело в отношении неизвестных Аслана, Рашида, Гарика и Этто было выделено в отдельное производство и продолжает расследоваться. По данным близкого к следствию источника “Ъ”, эти четверо тоже действовали по найму — только за более высокие, чем рядовые исполнители, гонорары. Организаторами же аферы оперативники считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии, братьев, один из которых занимается бизнесом, а другой посвятил себя религии, исповедуя довольно радикальную ее форму.

Как пояснил собеседник “Ъ”, на влиятельных братьев с 2011 года работает высококлассный специалист в области IT-технологий, который специализируется на банкоматах серии NCR 6632. Инженер каким-то образом приобретает современные образцы этих аппаратов, на которых изучает их устройство и особенности установленного программного обеспечения. Когда защиту удается взломать, айтишник создает образец «дубля» и заказывает где-то его массовое производство. Партия фальшивок передается братьям, а они уже организуют ее «обмен» на настоящие деньги.

Источник “Ъ” утверждает, что схема уже отрабатывалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, Кургане и еще нескольких российских городах. Только в 2018 году на реализацию этой программы было произведено 23 млн «дублей», которые хранились в одном из автосервисов на окраине Москвы, в багажнике полуразобранного автомобиля. Фальшивки развозились по разным регионам для реализации небольшими партиями.

При этом собрать в одно уголовное дело все совершенные группировкой банковские аферы пока не удается, как, впрочем, и выявить реальных организаторов криминального бизнеса.

Возможно, по этой причине и в разбирательстве по красноярскому эпизоду представитель местного Сбербанка Татьяна Боровых не стала заявлять гражданский иск по уголовному делу, и даже знакомиться с его материалами не захотела.

«Действительно, в октябре 2018 года из банкоматов серии NCR 6632, имеющих уязвимости в программном обеспечении, было совершены хищения денежных средств в общей сумме 2 870 тыс. руб. путем загрузки в банкоматы купюроподобных изделий,— подтвердил “Ъ” источник в Сбербанке, знакомый с ситуацией.— По подозрению в совершении данного преступления задержаны четыре человека. Следственные действия завершены, и в январе 2020 года дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следственные действия проводились ГСУ СКР по Красноярскому краю, при этом управление безопасности сибирского банка работало в плотном взаимодействии с правоохранительными органами на всех этапах следствия и было детально знакомо со всеми обстоятельствами совершения преступления. В связи с этим в формальном ознакомлении с материалами дела по окончании следственных действий не было необходимости».

«Следствие было проведено очень непрофессионально и некачественно,— сказал “Ъ” адвокат Магамед Исмаилов, представляющий интересы Турала Нанаджанлы.— Защита не раз указывала на неправильные квалификацию обвинения и ущерб по делу: мой клиент получил всего 15 тыс., а ему вменили особо крупную кражу. К тому же под суд пойдут рядовые исполнители, а организаторы аферы могут спокойно продолжать заниматься преступной деятельностью. Неслучайно прокурор возвращал дело следствию для устранения недостатков. Надеемся, что суд разберется в обстоятельствах дела и примет справедливое решение».

Источник: КоммерсантЪ

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Красноярскому краю завершило расследование необычной кражи, совершенной у местного отделения Сбербанка: злоумышленники через банкоматы пополнили свои счета «билетами банка Сувенир» достоинством 5 тыс. «дублей», похитив таким образом у кредитного учреждения почти 3 млн руб. При этом в числе обвиняемых оказались только рядовые участники группы, а организаторов хищений, успевших провернуть подобные аферы в нескольких городах России, установить пока не удалось.

Вечером 12 октября 2018 года системы информационной безопасности Красноярского отделения ПАО «Сбербанк России» зарегистрировали подозрительную активность пользователей банкоматов, установленных в магазинах «Красный Яр» на улице Николаева и «Командор» на улице Дмитрия Мартынова, а также в дополнительном офисе банка на улице 9 Мая. Клиенты банка вдруг начали массово вносить в приемники аппаратов наличность в объеме от нескольких десятков до 150 тыс. руб., которая тут же и снималась со счетов. Причем не в Красноярске, а в Кургане, расположенном в 2 тыс. километров.

Поскольку все четыре подозрительных банкомата — по одному в магазинах и два в допофисе — были произведены фирмой NCR и относились к так называемой старой, крупноформатной серии 6632, все установленные в Красноярске аппараты этой модели дистанционно заблокировали на прием наличных. Затем была организована внеочередная инкассация средств из них.

Как рассказала позже следствию специалист управления безопасности Красноярского отделения Сбербанка Татьяна Боровых, исследовать содержимое банкоматов поручили восьми опытным кассирам, которые и выявили подвох: вместо пятитысячных купюр встроенные в аппараты сейфы оказались набиты, как сказано в материалах уголовного дела, «образцами полиграфической продукции» с надписью «Билет банка Сувенир. Пять тысяч дублей».

От сувенирных бумажек, продающихся едва ли не во всех российских переходах, обнаруженные «дубли» отличались только наклеенной в нужном месте металлизированной защитной полосой. Она, как показала экспертиза, и позволила злоумышленникам обмануть четыре красноярских банкомата, в которых оказалось 485 фальшивок на общую сумму 2 млн 295 тыс. руб.

Утром следующего дня представитель Сбербанка подал заявление в полицию Красноярска. Он пояснил, что согласно внутренним правилам, «с момента зачисления средств на счет клиент получает возможность беспрепятственно распоряжаться ими», поэтому сам факт закладки фальшивок в аппараты полиция сочла кражей в особо крупном размере и возбудила уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Почему клиенты Сбербанка жаловались на хищение их средств с помощью платежных терминалов

Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, полицейские установили, что все проблемные банкоматы атаковала одна и та же группа мужчин, а некоторые из них даже оставили на «дублях» свои отпечатки пальцев. Сами фальшивки, как выяснили специалисты, были «изготовлены идентичным способом» — бланки печатали на одном оборудовании и уже вручную наклеивали на них одинаковую защитную нить. Отработка владельцев использованных в афере банковских карт показала, что все они — неработающие жители разных регионов страны, одинаково далекие от безналичных расчетов и вообще банковской деятельности. Ни один из этих клиентов Сбербанка так и не смог вспомнить, с чьей помощью оформлял на свой паспорт банковские карты и кому отдал их после визита в банк. Нашлось объяснение и почти одновременным транзакциям в разных городах. Полицейские установили, что каждая из использованных при афере карт была дублирована мошенниками: по оригиналу они пополняли фальшивками счет в Красноярске, а по копии — сразу же и обнуляли этот счет в Кургане.

Между тем всей этой информации оказалось мало для идентификации самих «вкладчиков», поэтому в уголовном деле они сначала проходили просто как некие персонажи: «со щетиной на лице», «нерусской национальности», «в черной куртке», «в капюшоне» и «в шапке»

Выйти на след злоумышленников удалось в общем-то случайно. 30 октября, после 18-дневного затишья, красноярский Сбербанк зарегистрировал очередную подозрительную операцию: в банкомат NCR 6632, расположенный в ТЦ «Планета» на улице 9 Мая, заложили 29 «дублей» и тут же сняли из него 130 тыс. руб. В отличие от своих предшественников, злоумышленник из «Планеты» действовал без страховки: в обеих операциях он использовал одну и ту же карту, оформленную на жителя Красноярска Виктора Корнеева. Оказавшись в полиции, тот рассказал, что знает о совершенных транзакциях из полученных СМС-уведомлений с номера 900, однако сам не совершал их. По словам господина Корнеева, свою пустую кредитку он отдал родственнику, тот одолжил ее соседу, который подыскивал карту для приятеля… Пройдя по незатейливой цепочке «держателей» карты, полицейские вышли наконец и на вкладчика «дублей». Им оказался 18-летний местный житель Игорь Сергеев, который сразу после задержания попросил оформить ему явку с повинной.

Юноша рассказал, что рейд по банкоматам в Красноярске организовал некий Гарик, с которым он случайно познакомился. Тот прилетел из Москвы примерно за неделю до акции и поручил Сергееву объехать сбербанковские банкоматы в городе и выбрать среди аппаратов NCR 6632 те, которые будут принимать сувенирные купюры. Для опытов Гарик выделил своему новому знакомому десяток «дублей», банковскую карту и немного настоящих рублей на такси. О зарплате подельники не говорили, но организатор дал понять, что вознаграждение будет весьма приличным. Гарик привлек к разведке своего приятеля, студента местного техникума индустрии гостеприимства и сервиса Илью Генвальда; вместе они выбрали несколько аппаратов и доложили Гарику о готовности.

Утром 12 октября красноярцы по распоряжению Гарика встретились возле ТЦ «Планета» с командой прилетевших в город москвичей. В их числе, как выяснило позже следствие, были 30-летний таксист Арсен Цатинян и 25-летний спортсмен-дзюдоист Турал Нанаджанлы. Первому, как и двум местным, была отведена роль вкладчика, а второму — инкассатора. Он привез из Москвы «дубли» на всю компанию. На двух арендованных автомобилях с водителями подельники объехали нужные банкоматы и заложили в них фальшивки. Интересно, что за четырьмя исполнителями этой операции весь день следили столько же прилетевших из Москвы контролеров: Аслан, Рашид, уже упомянутый Гарик и некий мужчина по имени Этто. Когда все «дубли» были заложены, организаторы возле того же ТЦ «Планета» выдали вкладчикам их гонорары. Цатинян получил 40 тыс. руб., а Нанаджанлы — 45 тыс., из которых 30 тыс. ему пришлось отдать красноярцам.

Таким образом, вместо обещанных «процентов с прибыли», которые должны были исчисляться в шестизначных цифрах, вознаграждения исполнителей оказались на порядок меньше.

Контролеры объяснили это тем, что сделанные в Красноярске взносы курганские партнеры группировки не успевали обналичивать — Сбербанк якобы отследил и блокировал почти все фальшивые пополнения.

Проверить организаторов аферы исполнители не могли, поэтому Сергеев, которому досталось всего 20 тыс. руб., уже после отъезда своих работодателей решил компенсировать недополученное. Юноша рассказал следователю, что во время акции припрятал несколько десятков дублей и 30 октября попытался отоварить фальшивки в свою пользу. Для этого он через нескольких знакомых «арендовал» на время пустую сбербанковскую карту неизвестного ему Корнеева и успел «обменять» по ней 130 тыс. «дублей» на рубли, в чем уже вечером того же дня чистосердечно признался и раскаялся.

Благодаря показаниям красноярца следствию удалось задержать рядовых участников аферы и предъявить им обвинения в особо крупной краже. Предполагаемые вкладчик Цатинян и инкассатор Нанаджанлы были арестованы судом и освобождены только в январе этого года, после 14-месячной отсидки. В процессе расследования уголовное дело по решению прокурора Красноярского края было передано в краевое ГСУ СКР, поэтому завершил его уже Следственный комитет.

Между тем четверых кураторов аферы следствие так и не смогло даже идентифицировать. Уголовное дело в отношении неизвестных Аслана, Рашида, Гарика и Этто было выделено в отдельное производство и продолжает расследоваться. По данным близкого к следствию источника “Ъ”, эти четверо тоже действовали по найму — только за более высокие, чем рядовые исполнители, гонорары. Организаторами же аферы оперативники считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии, братьев, один из которых занимается бизнесом, а другой посвятил себя религии, исповедуя довольно радикальную ее форму.

Как пояснил собеседник “Ъ”, на влиятельных братьев с 2011 года работает высококлассный специалист в области IT-технологий, который специализируется на банкоматах серии NCR 6632. Инженер каким-то образом приобретает современные образцы этих аппаратов, на которых изучает их устройство и особенности установленного программного обеспечения. Когда защиту удается взломать, айтишник создает образец «дубля» и заказывает где-то его массовое производство. Партия фальшивок передается братьям, а они уже организуют ее «обмен» на настоящие деньги.

Источник “Ъ” утверждает, что схема уже отрабатывалась в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, Кургане и еще нескольких российских городах. Только в 2018 году на реализацию этой программы было произведено 23 млн «дублей», которые хранились в одном из автосервисов на окраине Москвы, в багажнике полуразобранного автомобиля. Фальшивки развозились по разным регионам для реализации небольшими партиями.

При этом собрать в одно уголовное дело все совершенные группировкой банковские аферы пока не удается, как, впрочем, и выявить реальных организаторов криминального бизнеса.

Возможно, по этой причине и в разбирательстве по красноярскому эпизоду представитель местного Сбербанка Татьяна Боровых не стала заявлять гражданский иск по уголовному делу, и даже знакомиться с его материалами не захотела.

«Действительно, в октябре 2018 года из банкоматов серии NCR 6632, имеющих уязвимости в программном обеспечении, было совершены хищения денежных средств в общей сумме 2 870 тыс. руб. путем загрузки в банкоматы купюроподобных изделий,— подтвердил “Ъ” источник в Сбербанке, знакомый с ситуацией.— По подозрению в совершении данного преступления задержаны четыре человека. Следственные действия завершены, и в январе 2020 года дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следственные действия проводились ГСУ СКР по Красноярскому краю, при этом управление безопасности сибирского банка работало в плотном взаимодействии с правоохранительными органами на всех этапах следствия и было детально знакомо со всеми обстоятельствами совершения преступления. В связи с этим в формальном ознакомлении с материалами дела по окончании следственных действий не было необходимости».

«Следствие было проведено очень непрофессионально и некачественно,— сказал “Ъ” адвокат Магамед Исмаилов, представляющий интересы Турала Нанаджанлы.— Защита не раз указывала на неправильные квалификацию обвинения и ущерб по делу: мой клиент получил всего 15 тыс., а ему вменили особо крупную кражу. К тому же под суд пойдут рядовые исполнители, а организаторы аферы могут спокойно продолжать заниматься преступной деятельностью. Неслучайно прокурор возвращал дело следствию для устранения недостатков. Надеемся, что суд разберется в обстоятельствах дела и примет справедливое решение».

Источник: КоммерсантЪ