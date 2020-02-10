20 россиян пострадали в аварии катеров в Тайланде

Точное количество пострадавших устанавливается

В результате столкновения двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян, сообщили в посольстве.

Инцидент произошел утром в понедельник в море у острова Пхукет. По словам очевидцев, катера столкнулись на большой скорости.

Спасатели острова разослали фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим. Эти материалы есть в распоряжении РИА Новости.



На видео спасатели пытаются реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку восьми-десяти лет и юношу. Оба пострадавших — славянской внешности. На фотографиях видны еще несколько пострадавших.Судя по фотографиям, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.

Источник: РИА Новости