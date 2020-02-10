20 россиян пострадали в аварии катеров в Тайланде

В результате столкновения двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян, сообщили в посольстве.
Инцидент произошел утром в понедельник в море у острова Пхукет. По словам очевидцев, катера столкнулись на большой скорости.
Спасатели острова разослали фотографии и видео с пирса, на котором они оказывают первую помощь пострадавшим. Эти материалы есть в распоряжении РИА Новости.
Судя по фотографиям, один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением.
Источник: РИА Новости