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Сволочью назвал мэра Львова Владимир Соловьев

13:30 10.02.2020 Фото: 24smi.org
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Ранее украинский политик заявил, что вопрос о возвращении останков Кузнецова будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в России украинцев.

Сволочью назвал мэра Львова Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» назвал «сволочью» мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Ранее украинский политик заявил, что вопрос о возвращении останков Кузнецова будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в России украинцев. Садовой заявил о необходимости рассмотреть вопрос на уровне Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

«А эта сволочь считает себя христианином?», – задался вопросом телеведущий.

По его мнению, позиция мэра Львова является оскорбительной по отношению к памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

«Мы люди, живущие в атмосфере уважения к подвигу и павшим в бою, понимаем, что сама идея, высказанная Садовым, совершенно омерзительна. Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей», – отметил Соловьев.
Телеведущий заключил, что «у нас нет общего прошлого» с Садовым.

Николай Кузнецов
Кузнецов в годы войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров. Он собирал информацию, которая представляла исключительную ценность для советского руководства. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Кузнецову было посмертно присвоено звание героя Советского Союза.
Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году – он погиб 9 марта 1944-го в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей. Ранее его племянница и руководство Свердловской области направили в львовскую мэрию письмо с просьбой эксгумировать останки советского разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России.

Обмен удерживаемыми лицами
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в ближайшее время будет определена дата очередного этапа обмена пленными в Донбассе, он также рассчитывает согласовать с Россией вопрос передачи задержанных украинцев, в том числе крымских татар. Ранее он заявил, что Киев уже начал переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.

Источник: РИА Новости

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