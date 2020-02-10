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Развращал школьниц прямо на уроках педагог-педофил в Омске

13:45 10.02.2020
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Развращал школьниц прямо на уроках педагог педофил в Омске
Мужчину судят, ему грозит 15 лет

В Центральном суде Омска началось рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летнего педагога-фотографа областной станции юных техников. Слушание проходит в закрытом режиме.

Напомним, под уголовную статью мужчина попал за слишком фривольное поведение в отношении своих учениц. Цепочка расследования началась после того, как фотограф потрогал за грудь двух девочек-подростков. После расследования оказалось, что это лишь малая часть того, что делал педагог.

На его компьютере полицейские нашли сотни интимных фото подростков, младшей из моделей было всего 12 лет. Мужчина также переписывался с ученицами на интимные темы, делал сексуальные намеки, предлагал встретиться во внеучебное время и приглашал к себе домой, на интимные съемки.

Всего от сексуальных действий педагога пострадало восемь девочек в возрасте от 12 до 15 лет. На сегодняшнем заседании суда выяснилось, что с двумя из них мужчина имел половую связь.
Из заседания суда, цитата «Коммерческих вестей»:

— Согласно предъявленному обвинению, пользуясь доверием несовершеннолетних, посещающих его занятия по искусству фотографирования, фото- и видео- обработке материалов, в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении 8 девочек 2002–2005 годов рождения развратные действия сексуального характера, в том числе фотографировал их в обнажённом виде. Кроме того, по мнению органов предварительного следствия, подсудимый дважды совершил половое сношение с двумя девочками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста.

Педагога судят за развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц и половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: om1.ru

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