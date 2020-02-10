Вторым после Новосибирска по темпам строительства стал Бердск

Начальник управления градостроительства Фёдор Каравайцев рассказал об итогах градостроительной отрасли в 2019 году и планах на нынешний.
Начальник управления градостроительства Фёдор Каравайцев рассказал об итогах градостроительной отрасли в 2019 году и планах на нынешний.
Самый скандальный из них – дом № 57/1 по улице К. Маркса. Застройщик собрал деньги с более чем со 100 инвесторов, и возвёл только остов первого этажа. Сейчас срок действия разрешения на строительство уже истек, возбуждено уголовно дело. А люди остались без денег и недвижимости.
Дома по улицам Морская и Маркса построены, но возникли проблемы при их вводе в эксплуатацию. Так, на чердаке пятиэтажки на улице К. Маркса оказалась художественная мастерская. Хотя проекту там должны быть только технические помещения.
«КапиталИнвест» не смог сдать в срок дом на улице Ленина. Упомянутая первой «Лесоторговая база №1» вообще ничего не построила. Нет сведений и об обманутых инвесторах. Сейчас мэрия судиться с компанией, требуя, чтобы та освободила земельный участок.
Главным событием прошлого года стало введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест в микрорайоне Южном. В нынешнем году там же запланировали открыть школу на 1100 учащихся, а в 2021 году наметили завершить строительство яслей на 110 малышей.
Кроме того выдали разрешение на реконструкцию вокзального комплекса. После завершения работ площадь здания составит более 1800 квадратных метров. Срок реализации: 2020 и 2021 годы. На это же время запланировали реконструкцию кинотеатра «Орион». Владельцы намерены расширить фойе за счёт крыльца и входной группы.
Ещё в прошлом году приняли генеральный план города. Следующий этап – принятие правил землепользовании и застройки. В декабре 2019 года власти заключили контракт с подрядчиком, который обязался их подготовить. По всей видимости, новые правила утвердят в декабре нынешнего года, и застройщики будут работать по ним.
— По темпам строительства наш город второй после Новосибирска в регионе, — подытожил замглавы Владимир Захаров.
В прошлом году ввели в эксплуатацию 178 жилых объектов площадью более 71,9 тыс. кв. метров. Это семь многоквартирных домов общей площадью 41,3 тыс. квадратных метров и 171 индивидуальный дом площадью 30,5 тыс. квадратных метров. Ещё в прошлом году ввели 23 нежилых объектов общей площадью 31 тыс. квадр тарных метров.
В нынешнем году запланировали ввести в эксплуатацию 85 тыс. квадратных метров жилой площади, в 2021 – 88 тыс. квадратных метров.
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