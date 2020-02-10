Как в банке: ликвидирует толпы электронная очередь за 5 млн рублей в отремонтированной детской поликлинике Бердска

Ремонт в здании поликлиники на ул. Ушакова обошелся в 12 млн рублей. На 17 млн купили новое оборудование — УЗИ-аппарат, лор-комбайн и другое. Педиатры начнут вести прием с 11 февраля. Принимать будут детские лор и кардиолог.

Детскую поликлинику №1 открыли в Бердске

Детскую поликлинику №1 на ул. Ушакова в Бердске открыли 10 февраля. Напомним, с 20 сентября медучреждение было закрыто на капитальный ремонт. На протяжении почти 5 месяцев врачи принимали маленьких пациентов в поликлинике по адресу: ул. Пушкина, 172.

На важное для города событие приехала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Уважаемую гостью приветливо встретила главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская.

Встречает гостей открытая регистратура. Карты пациентов хранятся в отдельном кабинете, доступ в который только у регистраторов. Записаться на прием к доктору можно и с помощью инфоматов. Через них уже ведется запись к педиатрам и выдаются талоны.

Круто, как в банке

Над каждым кабинетом висит табло электронной очереди – как в банках.

Есть несколько зон для рисования, диванчики, книжки, раскраски, мягкие стулья. Старые мрачные стены преобразились. Рисунки детей из художественной школы «Весна» создавались специально для и ради маленьких пациентов Бердска.

Кабинеты обновленной поликлиники оснащены дорогостоящим оборудованием, свежий ремонт, на стенах – картины со сказочными героями, а в кабинетах – новая мебель и новое оборудование. В комнате матери и ребенка, мамы смогут спокойно покормить грудью и переодеть малышей.

Руководство медучреждения позаботилось и о кабинете для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали отдельный туалет.

С заботой и вниманием

В детской поликлинике №1 будет реализована концепция «Бережливая поликлиника». Это означает бережное отношение к сотрудникам и посетителям.

— Чтобы посещение поликлиники не выглядело ужасным и страшным, разработан целый проект, и мы в него вошли. Пациентам должно быть удобно и комфортно, — уверена главврач БЦГБ Алла Дробинская.

Эта модель медицинской организации ориентируется на потребности пациента. Пациентов с острой болью и высокой температурой будут принимать в кабинете неотложной помощи. Без записи.

— Открытие очередного отделения должно улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи. Ремонт, планировочные решения, навигация, логистика формировались на основе бережливого производства и новой модели оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи. Минимум ожидания не только записи на прием, но и ожидания внутри поликлиники у кабинета, комфортное пребывание и качественное оказание медицинской помощи. Мы как министерство здравоохранение области, курирующее данное направление, надеемся и верим, что сотрудники этого подразделения знают, каких критериев нужно достичь. Все целевые критерии в таких стенах, с хорошим ремонтом и современным оборудованием будут достигнуты, — констатировала замглавы минздрава Новосибирской области Елена Аксенова.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил всех, кто вчера ушел в два часа ночи, разрисовывая стены, и подарил два кулера.

— Я хотел бы пожелать, чтобы в детскую поликлинику №1 приходили за справкой, что здоровы. Если исходить из реальности, удобное рабочее место — это залог успеха. Красивое рабочее место — залог творчества. Успешного вам творчества в работе с нашими молодыми бердчанами, — пожелал Евгений Анатольевич.

Ультрасовременное оборудование

В поликлинике №1 открылся УЗИ-кабинет с новейшим УЗИ-аппаратом.

В лор-кабинете установлен новый лор-комбайн. Маленькие пациенты могут проверять зрение — офтальмологическое оборудование самого последнего поколения для компьютерной диагностики зрения. А два новых аппарата ЭКГ позволит кардиологу определить работу детского сердца.

В поликлинике работает кабинет для забора анализов и вакцинации.

Новые врачи

— В детской поликлинике №1 будут работать 6 педиатров. В настоящее время один из докторов заканчивает ординатуру по направлению «кардиология» – уже в нынешнем году у нас появится детский врач-кардиолог, — рассказала заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Ткаченко.

В обновленной поликлинике будет принимать долгожданный лор-врач.

На базе школы №2 в 2019 году организован профильный медицинский класс. Ученики специализированного класса и выпускники-2020 пришли поздравить коллектив поликлиники с открытием. Школьники готовы вернуться в родной город после обучения в вузе и работать в стенах этой поликлиники. Учащиеся подарили больнице милые картины, которые украсят холл.

Алла Дробинская рассказала, что на здравоохранение Бердска в 2019 году было выделено 63 млн рублей.

– Ремонт этой поликлиники обошелся в 12 млн рублей. Более 17 млн рублей ушло на приобретение оборудования для двух детских поликлиник. 1,2 млн было потрачено на мебель, 5 млн – на организацию электронной очереди, еще 5 млн – на компьютеры. Мы приобрели 74 новых компьютера, – рассказала Алла Николаевна.

Она поблагодарила весь медицинский персонал, который приложил все усилия, чтобы сдать объект вовремя. Ремонт поликлиники реализован при поддержке министерства здравоохранения Новосибирской области. В ноябре 2019 году, отремонтировали детскую поликлинику №2.

В настоящее время совместно с Ростелекомом идет работа над созданием колл-центра, который позволит оптимизировать дозвон до поликлиники – записаться на прием, вызвать врача на дом, получить консультативную помощь. На базе детской поликлинике №2 создают колл-центр с 9 операторами. БЦГБ проинформирует о начале работы колл-центра. Пока номера регистратур остаются прежними.

Детская поликлиника №1 на ул. Ушакова начнет работу 11 февраля с 8.00. Тел. 8(38341) 2-07-27, (38341) 3-14-44.