Изуродовали молодую женщину после родов врачи в Омске

Прокуратура Омской области организовала проверку по информации о неоказании надлежащей медицинской помощи роженице в Омске.
«Прокуратура Омской области поручила прокуратуре Центрального округа г. Омска провести проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении в деятельности БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр»», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточняется, основанием для проверки послужили сообщения в СМИ. В случае подтверждения нарушений будут решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В свою очередь, Минздрав региона в комментарии ТАСС заявил, что пациентка «согласно предписанию врача, пациентка получала адекватное обезболивание». По словам представителя ведомства, роженица написала заявление об отсутствии претензий к роддому, а свои обвинения объяснила эмоциональным состоянием.
Как сообщал РЕН ТВ, ранее о произошедшем рассказала знакомая 23-летней Эрики. По ее словам, после кесарева сечения медики роддома № 1 буквально изуродовали роженицу, у которой родились мальчики-близнецы – ей грубо зашили живот, и она плакала из-за того, что шов болит. Кроме того, как утверждала женщина, врачи не давали Эрике обезболивающие препараты, ссылаясь на то, что их нет.
Источник: РЕН ТВ
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