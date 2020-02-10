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Изуродовали молодую женщину после родов врачи в Омске

15:00 10.02.2020 Фото: Peepcity.ru
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В Минздраве заявили, что роженица написала заявление об отсутствии претензий к роддому, а свои обвинения объяснила эмоциональным состоянием.

Изуродовали молодую женщину после родов врачи в Омске
Прокуратура начала проверку

Прокуратура Омской области организовала проверку по информации о неоказании надлежащей медицинской помощи роженице в Омске.

«Прокуратура Омской области поручила прокуратуре Центрального округа г. Омска провести проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении в деятельности БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр»», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, основанием для проверки послужили сообщения в СМИ. В случае подтверждения нарушений будут решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В свою очередь, Минздрав региона в комментарии ТАСС заявил, что пациентка «согласно предписанию врача, пациентка получала адекватное обезболивание». По словам представителя ведомства, роженица написала заявление об отсутствии претензий к роддому, а свои обвинения объяснила эмоциональным состоянием.

Как сообщал РЕН ТВ, ранее о произошедшем рассказала знакомая 23-летней Эрики. По ее словам, после кесарева сечения медики роддома № 1 буквально изуродовали роженицу, у которой родились мальчики-близнецы – ей грубо зашили живот, и она плакала из-за того, что шов болит. Кроме того, как утверждала женщина, врачи не давали Эрике обезболивающие препараты, ссылаясь на то, что их нет.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Как накажут врачей?

Аноним, 10 февраля 2020 15:11
ну,хоть жива осталась....а то у нас ежегодно от ошибок врачей 70 тыс россиян в среднем помирают :
"...Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко. "Мы теряем - я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду - но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год", - сказал он на заседании совета ректоров медицинских вузов..."(с) куда там короновирису до таких "успехов" российской медицины..

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