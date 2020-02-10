Зверски зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара маньяк. Его отправят в психбольницу

Мужчина предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время «тихого часа» отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали его до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Источник: СК РФ