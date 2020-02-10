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Завоевал главный «Оскар» южнокорейский фильм «Паразиты»

16:15 10.02.2020 Фото: Ovideo.ru
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Это первый случай, когда главной награды удостоилась картина не на английском языке.

Завоевал главный Оскар южнокорейский фильм Паразиты
Фильм паразиты рассказывает историю бедности

Картина «Паразиты» (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

Золотую статуэтку вручили продюсерам фильма. Они выразили академии признательность за принятое решение. Это первый случай, когда «Оскар» в главной номинации получила картина не на английском языке. Лента также выиграла премию Американской академии киноискусств как лучший иностранный фильм, а также за лучший оригинальный сценарий. Пон Чжун Хо был удостоен «Оскара» в номинации «Лучший режиссер».

В номинации «Лучший фильм» также были представлены следующие картины: «1917» режиссера Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood) Квентина Тарантино, «Ирландец» (The Irishman) Мартина Скорсезе, «Брачная история «(Marriage Story) Ноа Баумбака, «Джокер» (Joker) Тодда Филлипса, «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити, «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда и «Маленькие женщины» (Little Women) режиссера Греты Гервиг. Фаворитом считался фильм «1917».

В этой номинации также были представлены фильмы «1917» режиссера Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood) Квентина Тарантино, «Ирландец» (The Irishman) Мартина Скорсезе, «Брачная история «(Marriage Story) Ноа Баумбака, «Джокер» (Joker) Тодда Филлипса, «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити, «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari) Джеймса Мэнголда и «Маленькие женщины» (Little Women) Греты Гервиг. Фаворитом считалась картина «1917».

Источник: ТАСС

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Аноним, 10 февраля 2020 17:14
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