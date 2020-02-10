Принимать подарки и вести бизнес запретили мэру и депутатам Бердска

Из-за нового федерального закона придется корректировать устав города. Народные избранники поинтересовались — последуют ли в этой связи глобальные или кабальные изменения.

Ограничения касаются лишь тех депутатов, которые получают зарплату

Изменились ограничения в работе главы и депутатов Бердска на федеральном уровне. Это стало возможным с принятием федерального закона №432 от 16 декабря 2019 года. Об этом рассказала народным избранникам, входящим в состав комитета по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству начальник юридического отдела бердской мэрии Марина Бортникова.

Так, внесены изменения в часть 7 статьи 40. Изменения касается ограничений для депутатов, которые осуществляют своим полномочия на постоянной основе. То есть за зарплату.

— Перечень скорректировали, что-то добавили. Мы приводим устав Бердска в точном соответствие как прописано в федеральном законе. Изменения коснулись и ограничений для главы города, — прокомментировала Марина Бортникова 6 февраля.

По словам юриста, в ФЗ поменялись формулировки: они стали расширены и конкретизированы. Но эти новшества касаются лишь тех народных избранников, которые получают зарплату.

— Каких-то глобальных или кабальных изменений не будет? — поинтересовались депутаты Бердска.

Последовал ответ — нет.

Что нельзя депутатам

Теперь, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными законами. Не положено и заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Кроме того, нельзя входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

Что нельзя мэру

Изменения коснулись и ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе: