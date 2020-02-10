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Здоровье / Общество

Склонность к запорам? Никогда не ешь это!

17:35 10.02.2020 Фото: pixabay.com
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Топ — 7 нежелательных продуктов, вызывающих запоры.

Склонность к запорам? Никогда не ешь это!
Запор является одной из самых распространенных проблем с пищеварением

В случае запора следует пересмотреть рацион: нет ли в нем продуктов, способных стать причиной этого нарушения?

Запор является одной из самых распространенных проблем с пищеварением, с ним рано или поздно сталкивается любой человек. Особенности питания значительно влияют на вероятность пострадать от запора, причем зимой этот риск возрастает, так как люди меньше двигаются и едят больше тяжелой пищи.

Среди многочисленных продуктов специалисты выделили семь, способных стать причиной запора в это время года.

Алкоголь. Спиртное часто провоцирует диарею, но для некоторых людей может оказаться причиной запора. Алкоголь, употребляемый в больших количествах, стимулирует мочеиспускание, способствуя обезвоживанию. Даже незначительная нехватка жидкости способна нарушить работу кишечника, поэтому каждую порцию горячительных напитков нужно сопровождать стаканом воды.

Продукты с глютеном. Белок глютен, содержащийся в пшенице, ячмене, ржи, полбе, способствует запору у людей с его непереносимостью. Кроме того, пшеница и другие зерновые ведут к проблемам пищеварения и дефекации у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Продукты, содержащие рафинированные углеводы. Изделия из белой муки (хлеб, макароны, выпечка) и белый шлифованный рис увеличивают риск запора из-за отсутствия клетчатки, стимулирующей кишечную деятельность и прохождения каловых масс. Их потребление делает кишечник «ленивым», ослабляет перистальтику.

Однако эксперты предупреждают: избыток клетчатки также может стать причиной запора, особенно если человеком употребляется мало воды.

Молочные продукты. Могут провоцировать запоры у людей, чувствительных к белкам, содержащимся в коровьем молоке. Обзор исследований за 26 лет показал: у некоторых детей с хроническим запором отмечалось улучшение после прекращения употребления молока.

Медики уточняют: у людей с непереносимостью лактозы после молока может возникнуть диарея, а не запор.

Красное мясо. Содержит мало необходимой кишечнику клетчатки, но отличается высоким содержанием жира, требующим больше времени для усвоения. В некоторых случаях это увеличивает вероятность запора.

Продукты с высоким уровнем соли. Обилие натрия снижает содержание воды в кале, высушивает его и затрудняет продвижение через пищеварительный тракт. Это происходит в связи с тем, что организм, стремясь компенсировать избыток соли в крови, берет воду из кишечника.

Хурма. Вяжущие плоды содержат большое количество дубильных веществ танинов, которые уменьшают секрецию и сокращения кишечника, что в итоге становится причиной запора.

Источник: medikforum.ru

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