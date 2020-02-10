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Из монастыря госпитализировали 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование

16:30 10.02.2020 Фото: Zen.yandex.com
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У ребенка ушиб правой почки и нескольких ребер, а также подвывих шейного отдела позвонков и надрыв промежности.

Из монастыря госпитализировали 3 летнюю девочку с подозрением на изнасилование
Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего

3-летнюю девочку с тяжелыми травмами госпитализировали из мужского монастыря в селе Могочино под Томском. По данным РЕН ТВ, врачи подозревают, что ребенка могли избить и изнасиловать.

Малышка попала в больницу в пятницу, 7 февраля. Врачам заявили, что ребенка на территории монастыря искусал и придавил конь. На лице у ребенка — большая гематома, передние зубы — выбиты. У нее ушиб правой почки и нескольких ребер, а также подвывих шейного отдела позвонков и надрыв промежности. По мнению врачей, ее могли избить и изнасиловать.

Произошедшим уже заинтересовались в правоохранительных органах. Оперативники установят, что на самом деле привело к таким тяжелым травмам.

Источник: РЕН ТВ

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