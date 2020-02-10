Рухнула глыба снега с крыши четырехэтажки в центре Бердска

Снег с крыши упал между двумя торговыми точками в доме №52 по ул. Ленина

В минувшие выходные зарегистрировали сход снега и большие снежные шапки на кровлях многоэтажек дежурные по Бердску.

Подъезды к дому №1А по ул. Ленина были очищены, а вот на кровле дома и на балконах верхних этажей было наличие снежных навесов, доложила на совещании чиновников 10 февраля дежурившая по городу в минувшую субботу. Данная информация передана в УК «Гурман», отдел энергетики и УЖКХ и общественную приемную для последующего контроля дежурными.

На внутриквартальном проезде к лицею №6 было выявлено наличие снежных «шапок» на скатах крыш домов по ул. Ленина №85 и 87. Информация направлена в УК «Альтернатива» и в отдел энергетики и ЖКХ. Также зафиксировали наличие сосулек на домах №52, 56, 27 по ул. Ленина и снежные навесы на домах № 36 и 48 по ул. Ленина. Совместно с дежурным ЕДДС об этом были оповещены управляющие компании. Сосульки обещали убрать в течение дня, отметила дежурная.

На следующий день, 9 февраля, дежурная по городу зарегистрировала, что в доме №52 по ул. Ленина произошел сход снега с крыши. Она довела информацию до управляющей компании «Уют». Проконтролировала установку сигнальной ленты. Собственников коммерческих помещений по ул. Ленина, 52, предупредили о возможности схода снега. УК «Уют» принимает меры.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил начальнику отдела энергетики и ЖКХ Татьяне Золотухиной взять на контроль озвученные адреса и доложить в конце рабочего дня, как отреагировали на замечания управляющие компании. Если не отреагировали, то нужно добиться, чтобы это было сделано, подчеркнул мэр.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» промышленный альпинист, для работы по очистке снега дом №52 является сложным объектом — на крыше невозможно закрепиться.