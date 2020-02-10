10.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Рухнула глыба снега с крыши четырехэтажки в центре Бердска

15:29 10.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

В многоквартирном доме находятся магазины. В момент схода снега никто не пострадал.

Рухнула глыба снега с крыши четырехэтажки в центре Бердска
Снег с крыши упал между двумя торговыми точками в доме №52 по ул. Ленина

В минувшие выходные зарегистрировали сход снега и большие снежные шапки на кровлях многоэтажек дежурные по Бердску.

Подъезды к дому №1А по ул. Ленина были очищены, а вот на кровле дома и на балконах верхних этажей было наличие снежных навесов, доложила на совещании чиновников 10 февраля дежурившая по городу в минувшую субботу. Данная информация передана в УК «Гурман», отдел энергетики и УЖКХ и общественную приемную для последующего контроля дежурными.

На внутриквартальном проезде к лицею №6 было выявлено наличие снежных «шапок» на скатах крыш домов по ул. Ленина №85 и 87. Информация направлена в УК «Альтернатива» и в отдел энергетики и ЖКХ. Также зафиксировали наличие сосулек на домах №52, 56, 27 по ул. Ленина и снежные навесы на домах № 36 и 48 по ул. Ленина. Совместно с дежурным ЕДДС об этом были оповещены управляющие компании. Сосульки обещали убрать в течение дня, отметила дежурная.

На следующий день, 9 февраля, дежурная по городу зарегистрировала, что в доме №52 по ул. Ленина произошел сход снега с крыши. Она довела информацию до управляющей компании «Уют». Проконтролировала установку сигнальной ленты. Собственников коммерческих помещений по ул. Ленина, 52, предупредили о возможности схода снега. УК «Уют» принимает меры.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил начальнику отдела энергетики и ЖКХ Татьяне Золотухиной взять на контроль озвученные адреса и доложить в конце рабочего дня, как отреагировали на замечания управляющие компании. Если не отреагировали, то нужно добиться, чтобы это было сделано, подчеркнул мэр.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» промышленный альпинист, для работы по очистке снега дом №52 является сложным объектом — на крыше невозможно закрепиться.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На вашем доме очистили крышу от снега?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зарезал друга и спрятал тело в снегу. Спустя месяц труп нашли случайные прохожие
17:30 10-02-2020
Зарезал друга и спрятал тело в снегу. Спустя месяц труп нашли случайные прохожие
Упругие формы демонстрирует в мини 62 - летняя Никки Рэдклифф из Великобритании
17:25 10-02-2020
Упругие формы демонстрирует в мини 62 - летняя Никки Рэдклифф из Великобритании
Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции
17:15 10-02-2020
Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции
БердскМорозы до -33 градусов идут в Бердск
17:00 10-02-2020
Морозы до -33 градусов идут в Бердск
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск» 1
16:55 10-02-2020
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75-летию Победы в России
16:49 10-02-2020
71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75-летию Победы в России
БердскПринимать подарки и вести бизнес запретили мэру и депутатам Бердска
16:45 10-02-2020
Принимать подарки и вести бизнес запретили мэру и депутатам Бердска
БердскПрямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска 1
16:43 10-02-2020
Прямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска
Из монастыря госпитализировали 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование
16:30 10-02-2020
Из монастыря госпитализировали 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование
Диваны коллекции Гермес и Джон производителя Мегасалон
16:27 10-02-2020
Диваны коллекции Гермес и Джон производителя Мегасалон