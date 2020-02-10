Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции

Пока неизвестно, есть ли среди жителей Искитима и Бердска те, кто попался на удочку мошенников из социальных сетей.

Мошенникам не удалось завладеть деньгами

В полиции не знают о новом способе мошенничества в социальных сетях, когда злоумышленники присылают «фотошопленную» банковскую карту жертве, об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«По взломам страниц и финансовому мошенничеству на данный момент сообщений и заявлений в полицию не поступало», — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о новом способе мошенничества с картами.

Пользователь Ксения Сырцова написала в сообщество: «Новый вид мошенничества!!! Даже карту именную сделали».

На скриншоте, прикрепленном к публикации, видно, как у родственника автора поста неизвестные просят деньги — 7 тысяч рублей. Во время переписки предполагаемый мошенник, который взломал страницу, отправляет фотографию именной банковской карты.

Суть мошенничества в том, что у владельца взломанной страницы никогда не было карты подобного плана, дизайна и даже этого банка. Есть вероятность, что и карты с таким номером никогда не существовало.

«Вдруг за перевод будет комиссия, то так же верну», – написал сердобольный мошенник.

К счастью, родственники и друзья не попались на уловку неизвестных и никаких денег переводить не стали.