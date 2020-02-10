10.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции

17:15 10.02.2020 Фото: Подслушано в Искитиме
0

Пока неизвестно, есть ли среди жителей Искитима и Бердска те, кто попался на удочку мошенников из социальных сетей.

Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции
Мошенникам не удалось завладеть деньгами

В полиции не знают о новом способе мошенничества в социальных сетях, когда злоумышленники присылают «фотошопленную» банковскую карту жертве, об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«По взломам страниц и финансовому мошенничеству на данный момент сообщений и заявлений в полицию не поступало», — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о новом способе мошенничества с картами.

Пользователь Ксения Сырцова написала в сообщество: «Новый вид мошенничества!!! Даже карту именную сделали».
На скриншоте, прикрепленном к публикации, видно, как у родственника автора поста неизвестные просят деньги — 7 тысяч рублей. Во время переписки предполагаемый мошенник, который взломал страницу, отправляет фотографию именной банковской карты.
Суть мошенничества в том, что у владельца взломанной страницы никогда не было карты подобного плана, дизайна и даже этого банка. Есть вероятность, что и карты с таким номером никогда не существовало.
«Вдруг за перевод будет комиссия, то так же верну», – написал сердобольный мошенник.
К счастью, родственники и друзья не попались на уловку неизвестных и никаких денег переводить не стали.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сталкивались с мошенниками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зарезал друга и спрятал тело в снегу. Спустя месяц труп нашли случайные прохожие
17:30 10-02-2020
Зарезал друга и спрятал тело в снегу. Спустя месяц труп нашли случайные прохожие
Упругие формы демонстрирует в мини 62 - летняя Никки Рэдклифф из Великобритании
17:25 10-02-2020
Упругие формы демонстрирует в мини 62 - летняя Никки Рэдклифф из Великобритании
Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции
17:15 10-02-2020
Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции
БердскМорозы до -33 градусов идут в Бердск
17:00 10-02-2020
Морозы до -33 градусов идут в Бердск
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск» 1
16:55 10-02-2020
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75-летию Победы в России
16:49 10-02-2020
71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75-летию Победы в России
БердскПринимать подарки и вести бизнес запретили мэру и депутатам Бердска
16:45 10-02-2020
Принимать подарки и вести бизнес запретили мэру и депутатам Бердска
БердскПрямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска 1
16:43 10-02-2020
Прямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска
Из монастыря госпитализировали 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование
16:30 10-02-2020
Из монастыря госпитализировали 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование
Диваны коллекции Гермес и Джон производителя Мегасалон
16:27 10-02-2020
Диваны коллекции Гермес и Джон производителя Мегасалон