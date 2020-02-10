Обыски провели сотрудники ФСБ в Институте горного дела СО РАН

По данным источников, обыски и выемка документов связаны с делом о мошенничестве, руководство института заподозрили в организации незаконных финансовых схем.

Директор Института может попасть под следствие

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на источники в силовых структурах. По их данным, обыски прошли в кабинете директора Андрея Кондратенко, правоохранители изъяли документы.

Как сообщили собеседники, следственные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве. По их словам, руководство института заподозрили в организации незаконных финансовых схем, что нанесло значительный ущерб бюджету организации.

Информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что обыски и выемка документов идут в рамках дела о мошенничестве. По словам собеседника агентства, оно находится в производстве Следственного комитета. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения Кондратенко.

По данным портала «Родные берега», обыски начались утром 10 февраля.

В Институте горного дела Сибирского отделения РАН отказались от комментариев РБК. В пресс-службах управления ФСБ и СК по Новосибирской области не ответили на звонки РБК, в пресс-службе ГУ МВД России посоветовали обратиться в Следственный комитет. В СК РБК сообщили, что вся информация будет доступна на сайте регионального управления ведомства в ближайшее время.

В ноябре 2019 года обыски прошли в доме бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева. Как сообщил сам Асеев, он проходил как свидетель по делу о превышении должностных полномочий в отношении его бывшего заместителя Эдуарда Скубневского. По версии следствия, Скубневский в 2014 году незаконно заключил с Асеевым договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе. В результате, считает СК, Асеев сначала получил в соцнайм, а затем приватизировал на свою дочь принадлежавший академии коттедж стоимостью 67 млн руб.

Источник: РБК