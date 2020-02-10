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Выломал дверь в квартиру сошедший с крыши снег в Новосибирске

18:00 10.02.2020 Фото: Инцидент. Новосибирск
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Жители дома были вынуждены выгребать кучи снега прямо из жилой комнаты, где находился маленький ребенок.

Выломал дверь в квартиру сошедший с крыши снег в Новосибирске
Жители удивились такому повороту событий

Новое коммунальное ЧП со снегом произошло в Новосибирске, на улице Бориса Богаткова.

Как рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент. Новосибирск», все произошло примерно в половине первого ночи. С крыши дома Бориса Богаткова, 206 огромная куча снега свалилась на крышу магазина, расположенного на первом этаже. Именно на эту крышу выходят окна и балконы у местных жителей. От большой массы снежной каши сломалась дверь, таящие комья заполонили все внутри.

« Результат халатного отношения работников по обслуживанию домов, а конкретно чистка крыш. Бориса богаткова, 206. Упал снег с крыши, выломало дверь и повредил технику. В квартире на диване сидел маленький ребенок. Хорошо хоть стекла выдержали.

Вместе со снегом, также был лед. После очистки квартиры от снега, через 10 минут упала огромная глыба льда. ЖЭУ пообещали прислать инженера для оценки повреждений», — рассказал пострадавший местный житель.

Кто и как будет возмещать ущерб — ответа нет.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

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От редакции

Кого накажут?

Аноним, 10 февраля 2020 18:06
У них балкон выходит на крышу ?
Аноним, 10 февраля 2020 18:51
Это когда магазин на 1-м этаже жилого дома,а на его крышу выходит балкон второго этажа.Ну вот как то так.

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