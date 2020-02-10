Розыск: Ушла из дома с таблетками и тонометром и пропала 9 февраля жительница Искитимского района

Надежда Дрючина вышла из дома 9 февраля

Вышла из дома и пропала Надежда Дрючина 9 февраля из поселка Ложок Искитимского района. С просьбой о помощи в редакцию сайта «Весь Искитим» обратилась ее родная сестра Валентина.

— Она вчера ушла после 12 дня примерно из дома. Телефон с собой не взяла. Не можем найти ее уже сутки. Мы уже полицию вызвали, объявили ее в розыск. Догадок нет, где она может быть. Ее звать Надежда Владимировна Дрючина. Она живет в Ложках. Ее потеряла племянница. Сегодня я уже ездила к ней домой. Там никого нет. Уже все морги и больницы обзвонили — Бердска, Новосибирска, Искитимского района. Она вышла из дома: куда и зачем — неизвестно. Взяла с собой только таблетки и тонометр. Мы все в шоке, — рассказала сайту «Весь Искитим» Валентина сегодня, 10 февраля.

Родная дочь пропавшей обратилась в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск».

Надежде Владимировне Дрючиной 64 года. Она ушла из дома 9 февраля в черном кожаном пальто, полусапожках. С собой был небольшой рюкзачок небольшой, через плечо дамская сумка. Если вам что-либо известно о местонахождении Надежды Дрючиной, обратитесь по номеру телефона — 8923-230-53-78.