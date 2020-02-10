10.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Мебельная продукция казахстанского производства

16:22 10.02.2020
0

Мебельная фабрика ALFA Plus занимается производством и продажей мебели.

Мебельная продукция казахстанского производства

 Она предлагает продукцию в Алматы и Нур-Султане. Фабрика создала собственные уникальные мебельные коллекции. Ее продукция отличается высоким качеством, при этом стоит недорого. Экономичная стоимость достигается благодаря использованию недорогих и практичных материалов.

На ее сайте представлен каталог продукции, состоящий из нескольких категорий. Это домашняя и офисная мебель Астана (Нур-Султан) и Алматы. Она представлена широким ассортиментом изделий для меблировки различных помещений.

Основные предложения

  • Офисная мебель.
  • Офисные кресла и стулья.
  • Мебель для детских садов и школ.

Мебель создается на основе современных тенденций. Она отвечает высоким требованиям качества, практична и надежна в эксплуатации. У нее прекрасная эргономика и эстетические свойства. Она достаточно функциональна и удобна в использовании.

Офисная мебель представлена кабинетами для руководителей, столами для конференций, шкафами и тумбами, офисными мини-кухнями, стойками ресепшена и многими другими предметами меблировки. В наличии офисные кресла для руководителей и персонала, стулья для офиса. Мебель для детских садов и учебных учреждений представлена зонирующими стеллажами, столами и стульями, шкафами, детскими кроватями. А также игровой мебелью.

Преимущества

  • Изготовление мебельной продукции на собственном производстве.
  • Высокотехнологическое производственное оборудование немецкой разработки.
  • Выгодные для потребителей расценки.
  • Гарантийное и послегарантийное обслуживание мебели.
  • Возможность доставки продукции в регионы Республики Казахстан.

Мебель производства фабрики можно приобрести в ее розничных магазинах-салонах в Нур-Султане и Алматы. А также заказать мебельную продукцию в интернет-магазине. Это намного удобнее, проще и легче. Каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Эти данные можно использовать для быстрого сравнения товаров между собой и выбора оптимальных вариантов мебели для покупки.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Без вреда для здоровья: Как выбрать безопасный гель-лак
17:34 10-02-2020
Без вреда для здоровья: Как выбрать безопасный гель-лак
Зарезал друга и спрятал тело в снегу. Спустя месяц труп нашли случайные прохожие
17:30 10-02-2020
Зарезал друга и спрятал тело в снегу. Спустя месяц труп нашли случайные прохожие
Упругие формы демонстрирует в мини 62 - летняя Никки Рэдклифф из Великобритании
17:25 10-02-2020
Упругие формы демонстрирует в мини 62 - летняя Никки Рэдклифф из Великобритании
Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции
17:15 10-02-2020
Не знают о мошенничестве с «фотошопленной» картой жителей Искитима в полиции
БердскМорозы до -33 градусов идут в Бердск
17:00 10-02-2020
Морозы до -33 градусов идут в Бердск
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск» 1
16:55 10-02-2020
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75-летию Победы в России
16:49 10-02-2020
71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75-летию Победы в России
БердскПринимать подарки и вести бизнес запретили мэру и депутатам Бердска
16:45 10-02-2020
Принимать подарки и вести бизнес запретили мэру и депутатам Бердска
БердскПрямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска 1
16:43 10-02-2020
Прямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска
Из монастыря госпитализировали 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование
16:30 10-02-2020
Из монастыря госпитализировали 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование