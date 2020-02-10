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Сайт о новостях и событиях города Харькова

16:24 10.02.2020
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Харьковский городской сайт 057.UA является новостным порталом.

Сайт о новостях и событиях города Харькова

 Новости города можно узнать тут. На сайте собрано множество статей и материалов о происходящих в Харькове событиях, проводимых и планируемых мероприятиях, знаменательных датах и пр. Помимо новостей здесь представлена и другая информация. Например, о погоде и вакансиях в городе.

Многие харьковчане предпочитают быть в курсе событий. Они следят за новостями. Портал позволяет детально разобраться в происходящем в городе. Он включает материалы на различные темы. Например, о криминальных происшествиях, действиях властей и предстоящих праздниках. Последние новости касаются коронавируса, муниципальные службы готовятся к борьбе с этим смертельным недугом. Хотя опасность его распространения еще не слишком велика, но в Харькове все медицинские учреждения ведут активную подготовку для отражения этой напасти.

Основные разделы

  • Новости.
  • Справочник.
  • Вакансии.
  • Досуг.
  • Афиша.

На главной странице сайта имеется информация о текущих курсах гривны по отношению к евро и доллару. Здесь же представлены сведения о погоде: температуре воздуха, облачности, осадках и пр. Несколько подразделов выделены под объявления. В них харьковчане могут предлагать услуги, продавать товары и пр. Объявления о купле-продаже недвижимости, а также ее аренде, представлены в одноименном подразделе. На сайте можно найти предложения о работе или дать объявление о поиске места для трудоустройства. Есть карта города, раздел о погоде. На портале можно найти фотоотчеты с разных мероприятий и праздников, значимых событий.

Подраздел «Вопрос-Ответ» содержит большое количество рубрик. В нем можно задать вопрос и получить квалифицированный ответ. Например, в рубрике про автомобили, медицину или недвижимость. На сайте представлена справочная информация об адресах и контактных данных различных государственных и муниципальных служб, учебных и медицинских учреждений, коммерческих структур и общественных организаций.

Многие материалы и статьи носят рекламный характер. Действительно, на сайте можно разместить собственную рекламу. К такой услуге прибегают многие компании, которые ведут бизнес в Харькове или проводят различные мероприятия коммерческого характера.

Проект довольно интересный и полезный, особенно для жителей Харькова.

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