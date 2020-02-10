Свергнуть власть планировали участники террористической группировки «Сеть»

Семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.

Радикальное сообщество «Сеть» было включено в федеральный список террористических организаций.

Семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд в Пензе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Подсудимыми по делу проходили Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальных — в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.

«Назначить окончательное наказание Пчелинцеву в виде 18 лет колонии строгого режима. Шакурскому назначить окончательно 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей», — зачитал приговор судья. Чернов осужден на 14 лет колонии строгого режима, Иванкин — на 13 лет, Кульков — на 10 лет, Куксов — на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев — на 6 лет колонии общего режима.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой «Сеть» была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники «Сети» разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество «Сеть» было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу «Сети» житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации — Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Источник: ТАСС