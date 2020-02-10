Ответственность за отсутствие паспорта безопасности

Конец 2019 г. для обеспечения антитеррористической безопасности был ознаменован существенными изменениями в законодательстве.

Четвертого декабря Госдума в 3-тьем чтении приняла законопроект, в котором предлагалось ввести новую статью в Административно-правовой Кодекс – ст.20.35. В КоАП РФ статья введена новым изданным законом № 441-ФЗ от 16.12.2019 г.



441 закон о статье 20.35 КоАП о штрафах и ответственности за отсутствие паспорта антитеррористической безопасности объекта

Раньше ни граждане, ни организации или предприятия (и их ответственные сотрудники) не привлекались к какой-либо ответственности, если вовремя не были приняты меры по антитеррористической защищенности и не был изготовлен антитеррористический паспорт безопасности объекта. Документ разрабатывается на те объекты, которые включены в перечень категорируемых.

О том, что ваш объект, а также прилегающая территория к нему включен в реестр объектов, которым нужно определить категорию антитеррористической опасности, вы узнаете из уведомления, которое вам пришлюь по почте из управы вашего района, либо из администации того субьекта, на территории которого расположен ваш категорируемый объект.

Надо сказать, что объекты, которые относятся к министерству здравоохранения, в том числе аптеки и стоматологические клиники, должны сами подвать запрос в Министерство здравоохранения с просьбой о включении их объекта в реестр для определения категории.

Процедура экспертизы объекта проводится специальной межведомственной комиссией, в состав которой могу входить должностные лица из МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии. Также, по решению правообладателя объекта (это может быть как собственник, так и арендатор) в состав комиссии могут быть включены предстватели организации, которая занимается экспертизой в части антитеррористической защищенности.

Эксперты собирают данные об объекте организации, оценивают меры защищенности, определяют слабые места на объекте с точки зрения незаконного проникновения или совершения террористического акта. Разрабатывают меры, которые, при их реализации на объекте, будет значительно повышен уровень защищенности.

После того, как комиссия закончит работу, составляется Акт обследования и категорирования, в котором будет отражена вся актуальная информация об объекте.

На основании акта разрабатывается антитеррористический документ, который называется «Паспорт безопасности объекта». Такой документ должен быть согласован в теми же инстанциями, представители которых уснавливали категорию объекту и подписывали акт обследования и присовения категории.

На объекте должен находится паспорт безопасности и его нужно предъявлять проверяющей комиссии по их просьбе. Ранее, контролирующие государственные органы ограничивались лишь предупреждениями и разъяснительной работой, если документ был составлен с нарушениями или даже, если он и вовсе отсутствовал. При этом реальные административные наказания могли несли только руководящие лица. С внесением поправок в КоАП в части дополнения его статьей 20.35 ситуация изменилась.

Что понимается под нарушением?

Для административно-правового наказания рассматриваются только типичные случаи – не входящие в категорию злостных преступлений. Это деяния с прямой угрозой безопасности людей, государственным интересам, строю и порядку, принятому в стране для защиты прав и свобод. Для этих случаев существуют отдельные виды наказания и свой Кодекс – Уголовный.

Нарушениями по КоАП РФ будут считаться:

отсутствие по объекту паспорта безопасности;

недостаточно надежна организация охраны;

не были проведены меры по защищенности объекта, прилегающей к нему территории;

бездействие должностных лиц, ответственных за исполнение требований, или создание ими препятствий для обеспечения безопасности и защиты.

Рассматриваются как изолированные объекты (предприятия, организации), так и места массового скопления народа.

Новые штрафы за отсутствие паспорта безопасности



паспорт антитеррористической безопасности объекта

Основываясь на ст. 20.35 законодательного положения №441-ФЗ, правоохранительные органы вправе будут наказывать рублем граждан и лиц, уполномоченных оформлять и получать паспорт безопасности объекта, за его отсутствие или иные нарушения, направленные против обеспечения безопасности от угрозы терроризма.

Размеры штрафов установлены следующие:

юридическим лицам – 100-500 тыс. руб.;

должностным лицам – 30-50 тыс. руб.;

физическим лицам – 3000-5000 руб.

Размеры санкций, установленные для религиозных организаций:

юридическому лицу – 50-100 тыс. руб.;

должностному лицу – 30-50 тыс. руб.;

физическому лицу – 3000-5000 руб.

Дополнительно лица, на которых была возложена обязанность по оформлению паспорта, могут быть уволены с занимаемого поста за отсутствие документов по антитеррористической защищенности объекта (территории).

На что новые меры взысканий не распространяются?

Под вышеобозначенные санкции не подпадают объекты следующих инфраструктур и сфер деятельности:

транспортная (в том числе и транспортные средства передвижения);

энергетическая – ТЭК (топливно-энергетические комплексы).

Организация улучшений мер безопасности против терроризма по перечисленным объектам, а также несение ответственности за игнорирование установленных норм – все это будет регулироваться отдельными законами.

Планируется с первого мая 2020 г. ввести в часть 2 статьи 20.35 КоАП РФ некоторые дополнения. Они будут касаться некоторых рабочих особенностей, входящих в компетенцию судебных инстанций и должностных лиц, уполномоченных следить за выполнением требований к организациям:

иметь паспорт безопасности, если их объекты подходят под категорию опасных; снабдить точку всем необходимым для противостояния теракту; организовать охранную сеть по всему периметру объекта.

Находить и фиксировать нарушения, обеспечивать процесс расследования специальной комиссией, протоколировать факт отсутствия паспорта безопасности возлагается на ответственных должностных лиц. Привлечены сотрудники полиции, ФСБ, военнообязанные кадровые лица Национальной Гвардии России. Все возбужденные административные дела будут рассматриваться в судебной инстанции.

Ссылка на источник: https://rossafety.ru/novosti/prinyat-zakon-o-shtrafah/