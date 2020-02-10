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Диваны коллекции Гермес и Джон производителя Мегасалон

16:27 10.02.2020
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Данная мебель отличается выразительным дизайном.

Диваны коллекции Гермес и Джон производителя Мегасалон

Диваны Гермес — коллекция кресел с функцией трансформации.  В ее конструкции используются объемные боковины, большой блок сидения, удобная подушка на спинке и небольшая декоративная подушечка под спину. Благодаря встроенному механизму трансформации кресло, при необходимости, раскладывается, образуя спальное место для одного человека. Это удачное временное решение для сна.

Вы можете заказать кресло Гермес в светлой, светло-коричневой, темной или фиолетово-черной цветовой гамме. В качестве стандартной отделки используется приятный к телу микровельвет.

Диваны Джон — элегантные домашние кресла для отдыха. Они отличаются компактными размерами, позволяющими использовать их в любом интерьере. Изюминкой кресел является оригинальный дизайн с фигурными боковыми частями и подушечкой под спину. Мебель изготавливается на деревянном каркасе и комплектуется невысокими ножками.

Кресла Джон не раскладываются, но обеспечивают комфортные условия для отдыха в положении сидя. За удобство пользователя отвечает мягкий и, вместе с тем, упругий наполнитель — пенополиуретан. В качестве отделки используется ткань (велюр, рогожка, микровельвет) или экокожа.

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