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Прямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска

16:43 10.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вопрос о муниципальном маршруте уже решается. Скорее всего, бердчан доставит до поликлиники автобус №9.

Прямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска
Если делать остановку рядом с поликлиникой, то она займет место парковки

Попросили пустить прямой автобус до отделения стоматологии на ул. Пушкина, 172, жители ул. Лунной и Советской в Бердске.

— Мы разговаривали с жителями, особенно пожилого возраста, которые к нам приходят в подразделения стоматологии и непосредственно зубопротезирования, у них есть предложение обеспечить прямой транспорт с остановки «Семь ветром» и «Баня». Предложение такое: если что автобус №9 сделает заезд на ул. Пушкина, 172, — рассказала на совещании чиновников 10 февраля главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, как прорабатывается вопрос по переносу остановки на ул. Пушкина.

По словам Надежды Нятиной, если переносить остановку ближе к поликлинике по существующим нормам, то она займет все парковочное пространство. Дополнительно этот вопрос вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения. С участием ГИБДД вопрос будет детально проработан, отметила Нятина.

Основная задача — обеспечить прямым транспортом через улицу Лунную, ДК «Родина» и Военный городок пациентов поликлиники на ул. Пушкина.

— В настоящее время идет проработка маршрута, скоро будет информация о запуске автобуса, — подчеркнула Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце января на совещании чиновников Евгений Шестернин отметил, что необходимо проанализировать, достаточно ли транспорта ходит до поликлиники, где сейчас еще находится и стоматология.

— Второй вопрос — не очень удобно расположена остановка. Необходимо рассмотреть вопрос ее переноса ближе к поликлинике. Потому что упирается сразу в подъем. Подъема нужно избежать максимально. Он для транспорта, а не для людей. Для людей сделать ступеньки. Когда они очищены, это более безопасно, чем подъем. И это не только из-за стоматологии, там расположена женская консультация, для беременных не нужны лишние барьеры, — отметил Евгений Шестернин.

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От редакции

Нужно переносить остановку ближе к больнице?

Аноним, 10 февраля 2020 17:22
да

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