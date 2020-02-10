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71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75-летию Победы в России

16:49 10.02.2020 Фото: Sila-rf.ru
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Ветераны получат эти средства в апреле-мае

71 млрд рублей выплатят ветеранам к 75 летию Победы в России
Ветераны получат выплаты

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что на осуществление единовременных выплат к 75-летию Победы выделят более 71 миллиарда рублей.
«Ветераны получат эти средства в апреле-мае. Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя», — заявил он на совещании.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что меры коснутся миллиона 150 тысяч человек, а осуществлять их будут Пенсионный фонд и органы, которые выплачивают военные пенсии.

«Дано поручение, чтобы к 18 февраля Министерство труда и социальной защиты представило все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить», — заключила она.

Указ о единовременных выплатах Владимир Путин подписал в пятницу. По 75 тысяч рублей получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками;

вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей.

Источник: РИА Новости

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