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Недвижимость / Общество

Шесть проблемных домов введут в эксплуатацию в 2020 году в Новосибирске

18:06 10.02.2020 Фото: pxhere.com
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Всего в Новосибирске находится 53 проблемных дома, 47 из которых включены в реестр. В отношении 30 из них план окончания строительства будет определен по итогам завершения процедур в отношении банкротства застройщиков.

Шесть проблемных домов введут в эксплуатацию в 2020 году в Новосибирске
Проблемные дома будут вводить в Новосибирске в 2020 году

Шесть проблемных домов из 47 включенных в реестр в Новосибирске достроят и введут в эксплуатацию в 2020 году, при необходимости достройки всех проблемных домов в стране до 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.

В середине 2019 года число жителей Новосибирской области, включенных в официальный реестр дольщиков, превысило 2 тысячи человек. Осенью дольщики одного из наиболее крупных микрорайонов города неоднократно устраивали голодовки и пикеты.

«Не менее шести домов мы намерены ввести в 2020 году», — цитирует пресс-служба вице-мэра Новосибирска Алексея Кондратьева.

Всего в Новосибирске находится 53 проблемных дома, 47 из которых включены в реестр. В отношении 30 из них план окончания строительства будет определен по итогам завершения процедур в отношении банкротства застройщиков.

По состоянию на начало февраля в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 2,97 тыс. домов общей площадью 17,43 млн кв. м в 75 регионах России. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Источник: ТАСС

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Успеют ввести все 47 недостроев до 2024 в Новосибирске?

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