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Как посадить рассаду: Выбираем самую лучшую тару

17:59 10.02.2020 Фото: pxhere.com
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Пластиковые контейнеры, торфяные таблетки и горшочки, емкости из-под продуктов, какая тара поспособствует становления хорошей рассады, узнаем в статье.

Как посадить рассаду: Выбираем самую лучшую тару
Самодельные стаканчики из бумаги или плёнки — тоже неплохой вариант для рассады

В феврале настала пора посевов, выбираем лучшую тару для этих целей.

Контейнеры из ПВХ или полистирола

Эти конструкции дополняют крышкой, превращая их в мини-парник.

Преимущества. Рассаду удобно перевозить: растения легко и быстро извлекаются с комом, а корни не травмируются.

Недостатки. Приобретение нескольких десятков ёмкостей обойдётся недёшево, но многолетнее использование компенсирует расход.

Торфяные горшочки

Делают из торфа, добавляя картон или бумагу.

Преимущества. В ёмкостях, состоящих примерно на 70% из торфа, для растений создаются наилучшие условия. Рассаду высаживают в горшочках прямо в грядку: корни не повреждаются, натуральный материал разлагается и не мешает росту.

Недостатки. Пересохший грунт затвердевает, а переувлажнённый — плесневеет. Горшки (с высоким содержанием картона) плохо разлагаются, поэтому их стенки и дно при высадке рассады надрывают.

Бумажные улитки

На полосу бумаги насыпают грунт толщиной 1 см, в верхней части раскладывают семена. Улитку сворачивают.

Преимущества. Способ хорош для проращивания семян, до момента пикировки.

Недостатки. Если оставить сеянцы в рулоне, то придётся разворачивать и подсыпать грунт, при этом корни будут формироваться в одной плоскости, что позднее затруднит их пересадку.

Пластиковые бутылки

Из бутылок объёмом 1–1,5 л сделайте мини-парники. У бутылки вырезают среднюю часть, нижняя (высотой 5–8 см) служит горшком, а верх с горлышком — крышкой для парничка.

Преимущества. Самый дешёвый вариант тары.

Недостатки. Закройте прозрачный пластик плотной бумагой или фольгой, чтобы на свету в почве не размножались сине-зелёные водоросли.

Ёмкости из-под продуктов

Преимущества. Пакеты квадратной формы экономичны, занимают мало места. Пакетики из-под чая (заварку смешивают с грунтом) хороши на первых этапах роста для цветочных культур, не требующих большого объёма.

Недостатки. При посадке придётся разрезать ёмкость и аккуратно вынуть ком земли с корнями.

Бумажные или полиэтиленовые стаканчики.

Самодельные стаканчики из бумаги или плёнки — тоже неплохой вариант.

Преимущества. Один из самых дешёвых вариантов для рассады.

Недостатки. Грунт в ёмкостях быстро высыхает, при посадке стаканчики разрезают.

Торфяные таблетки

Изготавливают из спрессованного торфа мелкой фракции, упаковывая в тонкую сетчатую ткань. При высадке рассады в грунт сеточку лучше удалить: она не разлагается.

Преимущества. Томат или перец придётся пикировать в более крупную ёмкость — при этом корни не получат повреждений.

Недостатки. Высокая стоимость, строгий контроль влажности грунта.

Источник: АиФ

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